全球最大液化天然气枢纽 卡塔尔拉斯拉凡工业区爆炸 至少54伤18失踪

位于卡塔尔的全球最大液化天然气枢纽拉斯拉凡（Ras Laffan）工业区惊传爆炸，爆炸引发的大火造成至少54人受伤，目前仍有18人失踪。这宗爆炸事件恐进一步扰乱全球能源市场。

事发于当地时间周日（21日）晚，当时工人们正试图在伊朗战争期间轰炸码头后恢复作业，爆炸引发的大火造成至少54人受伤，数小时后仍有18人失踪。

这宗爆炸事件恐进一步扰乱全球能源市场。路透社

拉斯拉凡工业区是全球最大液化天然气枢纽。路透社

恐进一步扰乱全球能源市场

爆炸威力极大，有目击者表示感觉像地震，甚至在巴林听得到。目前仍不清楚爆炸造成的损害，最初卡塔尔官员称只有少数人受伤。但数小时后，卡塔尔内政部公布的伤亡人数远高于此。

在美伊签署谅解备忘录后，卡塔尔开始著手重启其出口码头，不料却突然传出爆炸意外。卡塔尔内政部表示，爆炸是由「技术事故」引起的，并强调没有发生对公共安全构成威胁的气体泄漏。

技术事故引发 没气体泄漏

尽管卡塔尔当局强调，今次爆炸是内部问题所致，但拉斯拉凡工业区早在美国、以色列与伊朗的战争中已严重受损。

战争期间，伊朗针对波斯湾的能源基础设施发动攻击，拉斯拉凡也受袭击，迫使卡塔尔暂停天然气生产。如今美伊之间达成停战协议，拉斯拉凡工业区重新启动。

中东战争期间已受重创

国营企业卡塔尔能源（QatarEnergy）表示，爆炸发生时，拉斯拉凡工业区已启动运转，事故导致当地巴尔赞（Barzan）天然气供应设施爆炸，并引发火灾。

美伊战争期间，卡塔尔在3月2日遭伊朗无人机攻击关键设施，暂停了液化天然气生产，随后在3月18日受到进一步袭击。

当时卡塔尔能源大臣卡比（Saad Al-Kaabi）表示，第2次遇袭后，预计卡塔尔液化天然气出口量能减少17%，并且修复时间可能需要3到5年。