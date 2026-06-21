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伊朗局势︱美国伊朗巴基斯坦卡塔尔代表抵谈判会场 有指伊方拒与美方握手合照

即时国际
更新时间：21:10 2026-06-21 HKT
发布时间：21:10 2026-06-21 HKT

最新消息，北京时间6月21日约晚上21时，美国、伊朗、卡塔尔及巴基斯坦的代表团已相继抵达瑞士比尔根山的会场，准备就当前伊朗局势展开四方谈判，预料黎巴嫩停火问题和霍尔木兹海峡通航为谈判重点。美国副总统万斯更补充，总统特朗普授权他们就一系列问题先寻求外交解决方案。

巴基斯坦总理谢里夫抵达谈判会场。美联社
巴基斯坦总理谢里夫抵达谈判会场。美联社
万斯与巴基斯坦总理谢里夫会面。美联社
万斯与巴基斯坦总理谢里夫会面。美联社

有伊朗消息人士透露，美方及会议组织方原计划在多边会谈开始时，安排伊朗与美国代表团握手并合影。然而，伊朗谈判代表团团长及全体成员对此表示反对，并表明不会与美方代表团共同出席合影环节，导致谈判的中断直播及合影安排受到影响。

霍尔木兹海峡为谈判重点

有伊朗军方消息人士在当地时间6月21日透露，霍尔木兹海峡目前仍维持关闭状态。在接获进一步通知前，伊朗伊斯兰革命卫队海军将不会向任何船只发放通行许可。

另有伊朗消息人士表示，若以色列持续在黎巴嫩采取军事行动，且黎巴嫩的领土完整未能获得保障，伊朗将拒绝与美国展开谈判，亦不会重新开放霍尔木兹海峡。

对此，以色列国防部长卡茨（Israel Katz）同日发表声明回应，强调以色列国防军绝不会撤出目前在黎巴嫩南部所控制的「安全区」。卡茨续称，以军在遭到黎巴嫩真主党袭击后已展开「强力回击」，期间击毙多名真主党武装人员，并摧毁了多个军事基础设施。

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