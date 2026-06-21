出猫神器︱中国留学生偷拍试题实时放上网 悉尼大学数千生受累

澳洲悉尼大学（University of Sydney）近日爆发试题外泄丑闻。一名中国留学生涉嫌利用伪装成衣服钮扣的微型摄影机偷拍试卷，并将试题上传至中国社交平台抖音，引发校内外广泛关注。校方随即发表声明，证实调查范围已扩大至10门课程，受影响学生人数恐多达数千人，不过目前暂无计划要求学生全面重考。

钮扣CAM、隐形耳机作弊

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本次作案「神器」，钮扣CAM和隐形耳机。Foreign Fillagadu@instagram

本次作案「神器」，钮扣CAM和隐形耳机。Foreign Fillagadu@instagram

本次作案「神器」，钮扣CAM和隐形耳机。Foreign Fillagadu@instagram

综合外媒报道，事件最早发生于6月11日上午8时举行的「ECON1001」（微观经济学导论）期末考试。该课程为经济与商学相关学系的重要必修课，期末考成绩占总评分50%，当天共有700多名学生应试。

然而在考试开始后不久，该名中国留学生便陆续在抖音及小红书等平台发布「考卷内容截图」，并发文称「悉尼大学期末轻松拿下」，同时向网民展示用于偷拍的钮扣型摄影机及隐形耳机。

恐引爆跨校泄题风波

此外，该名网民更声称「从悉尼大学到墨尔本大学」的试题都能轻易取得，随即引起学生哗然。多名参与该场考试的学生其后证实，网上流传的截图与实际试题完全一致，令泄题风波进一步升级。

大批学生事后涌入网络论坛Reddit及校内论坛表达不满，认为若有人透过泄题获得优势，将严重破坏考试的公平性。有学生直言，自己花了一整学期时间准备考试，若泄题属实，校方应向所有遵守规则的学生作出合理交代；亦有学生担忧校方或会安排重考，届时将严重影响成绩。

10门课程受影响

有学生透露作弊案恐不只一宗，甚至有人涉嫌「直播考试过程」或提前泄题，但校方强调目前数据显示相关内容是在考试期间才被发布。

随著争议扩大，悉尼大学代理副校长亚当（Adam Bridgeman）于本月19日向全校发公开信，表示已将此案列为优先处理事项，并设立匿名检举渠道全面彻查。

校方证实，受影响课程共10门，涵盖数学、商业、资讯工程、生物、化学、经济及工程等领域，部分单一课程修读人数更超过千人。不过，校方强调暂无证据显示事件造成大规模影响，现阶段将继续阅卷，不会要求学生全面重考，并呼吁学生勿信网上传言。

留学生易成作弊集团目标

澳洲法规严禁贩售作弊工具或组织泄题，最高可判监两年及罚款 11.1 万澳元（约 60 万港元）。然而，当地作弊产业链已相当成熟，更暗藏敲诈陷阱。

作弊集团利用留学生的学业焦虑，诱导他们协助作弊。澳洲高等教育品质与标准署（TEQSA）警告，这类集团毫无诚信，常反过来勒索学生财物，导致受害者因不敢向学校举报，陷入精神与财务双重深渊。

