世界杯2026︱墨西哥教师结束20天罢工重返校园 工会：继续争取劳工权益

墨西哥数千名不满薪酬与退休金的教师，早前刻意在世界杯开幕前夕升级行动向当局施压。教师工会昨日（6月20日）宣布正式结束罢工。在此之前，数千名教师已在墨西哥城的街头连续罢工20天，期间更屡次企图扰乱赛事。

墨总统：借对话化解争议

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根据法新社报道，全国教育工作者协调会（CNTE）代表比度．靴南迪斯（Pedro Hernandez）宣称，他们重回教室，是希望信守对学生、社区及家长的承诺。但是，他们信念并未动摇，这场抗争将会持续，并且必须成功。

这波墨西哥教师罢工由CNTE的分支团体发起，过去1个月来，有大批教师封锁街道并激烈抗议。他们要求加薪与退休金改革，但有分析指诉求难以实现。

墨西哥警方亦已多次阻止示威教师进入举行世界杯赛事的阿兹特克球场（Azteca Stadium）周边区域。安全部队也阻挡大批示威教师进入宪法（Zócalo）广场，因广场是世界杯「球迷嘉年华」（Fan Fest）举办地点。

墨国总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）先前表示，政府不会回应挑衅行动，呼吁展开对话，以化解争议。

部份墨西哥教师长期不满

这场墨西哥教师罢工主要源于长期的劳资纠纷，目前的抗议行动聚焦于三大核心诉求：首先是要求大幅加薪，教师不满政府提出的9%加薪方案，要求进一步提高实质薪酬以对抗通胀；其次是不满退休金制度，要求修改2007年的社会福利改革，抗议当局取消终身福利；最后是要求废除考核机制，反对过去教育改革中强制执行的教师聘任与升迁考核。

