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苏格兰疑似反回教徒袭击事件酿5伤 网传赤裸男持武器街头揾目标

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更新时间：11:02 2026-06-21 HKT
发布时间：11:02 2026-06-21 HKT

苏格兰反恐部门目前正针对首府爱丁堡发生的多宗疑似针对穆斯林的暴力袭击事件展开调查，事件合共造成五名男子受伤。英国首相施纪贤（Keir Starmer）已对此恶劣行径予以强烈谴责。

据法新社报道，苏格兰警方于周六（20日）证实，已成功拘捕一名36岁的苏格兰白人男子，并强调「公众安全现时已不再受到威胁」。此前，网络上流传的影片显示，一名赤裸上身的男子手持大型武器，公然在爱丁堡街头游荡，引发民众恐慌。

36岁爱尔兰男子被捕

警方在声明中指出，当局于周五（19日）晚间接获多宗报案，指爱丁堡市内发生一系列「暴力袭击事件，当中涉及恐吓、抢劫及恶意破坏，合共导致五名男子受伤」。五名受害者的年龄介乎22岁至39岁，受伤程度不一，其中三人需送院留医，幸而均无生命危险。警方表明，反恐部门与其他警务人员已全面介入并联手调查此案。

英国首相施纪贤随后在社交平台上发文痛斥事件，形容暴行「绝对令人震惊」。他指出，嫌疑人显然是出于针对穆斯林的宗教仇恨而作案，并强调对此类仇恨犯罪绝不容忍，涉案者必将受到法律的严惩。

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