洛杉矶宣布进入紧急状态 藏3.86万吨冷冻食品仓库大火

美国洛杉矶市一处大型商业仓储设施日前突发大火，火势持续蔓延数日并释放大量刺激性烟雾。洛杉矶市长卡伦·巴斯（Karen Bass）于20日宣布该市进入紧急状态。

新华社报道，巴斯在当天发表的声明中表示，宣布进入紧急状态旨在确保洛杉矶市在应对是次严重灾情期间，能够获得充足的救援资源，并全力保障周边社区与居民的安全。

这处大型冷藏仓储设施于上周三（17日）突发火警，大火迅速引燃了屋顶上大面积的太阳能电池板，导致大量夹杂有害物质的刺激性烟雾随风扩散至周边地区。连日来，附近不少居民纷纷在社交媒体上投诉，指空气中弥漫著浓烈的烧焦气味。

洛杉矶消防局局长杰米·穆尔（Jamie Moore）当地时间周六（20日）向媒体透露，这场火灾「极为特殊」。事发建筑物内储存约有3.86万吨的冷冻食品，「犹如一个巨大的冷藏箱」。穆尔指出，该建筑墙体内填充的高密度泡沫保温材料目前仍在缓慢燃烧，尽管消防直升机持续进行空中洒水灭火，但火场依然不断释放大量气体。

穆尔特别提醒，患有肺部疾病或对烟雾过敏的敏感群体，应尽量避免户外活动。他同时补充，消防人员目前已妥善处理现场的危险化学物质，但后续仍需密切关注设施内正在腐烂的食品可能引发的生物危害问题及相关生物安全及生物危害问题。