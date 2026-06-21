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伊朗局势｜美军称周六55艘商船通过霍尔木兹 革命卫队警告勿进入海峡

即时国际
更新时间：03:29 2026-06-21 HKT
发布时间：03:29 2026-06-21 HKT

伊朗方面周六宣布霍尔木兹海峡「关闭」，指美国及以色列涉嫌违反停火谅解备忘录，并警告若「侵略持续」将采取进一步行动，引发外界关注全球能源运输通道安全。不过美军随即否认相关说法，强调海峡仍然维持开放，航运正常运作。

美军：1700万桶原油往全球市场

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗最高联合军事指挥部表示，霍尔木兹海峡将禁止船只通行，并指封锁措施属「第一步」，若局势未改善将采取进一步行动。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）亦发声明称海峡已对所有船只关闭，并警告船只不得靠近，否则安全将无法保障。革命卫队同时指，此举是回应以色列在黎巴嫩的军事行动，以及美方未有履行停火承诺，强调海上通道属战略筹码。

美国中央司令部发言人霍金斯（Tim Hawkins）对路透社表示：「伊朗并不控制霍尔木兹海峡。航运持续流动，美军正监察情况，以确保这种状态维持。」美方并指，海峡仍然通行正常，并无被封锁迹象。美国中央司令部声明称，当日共有55艘商船通过海峡，运送大量货物及逾1700万桶原油往全球市场，形容通行「安全无阻」。

路透社称，伊朗革命卫队较早前宣布封锁海峡，并警告所有船只避免进入相关水域，否则将面临风险。分析指，有关行动被视为在美伊推动临时停火协议之际提高谈判筹码。

另一方面，伊朗外交部发言人表示，伊朗代表团将前往瑞士，要求各方履行停火承诺，并指若协议内容无法全面落实，整份谅解备忘录将受到影响。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗：霍尔木兹海峡将禁止船只通行 因美以涉嫌违反停火协议

美国副总统万斯（JD Vance）则向霍士新闻表示，没有证据显示伊朗已实际封锁霍尔木兹海峡，并对停火维持表示乐观。他又透露，美方谈判代表已抵达瑞士，预计未来数日内将展开新一轮会谈，相关技术协商亦已展开。

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