Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本侵华︱陆军组织揭人体实验记录 23人疑被输入马、羊等动物血液

即时国际
更新时间：00:03 2026-06-21 HKT
发布时间：00:03 2026-06-21 HKT

日本传媒20日披露，在抗日战争期间，一名东京军医学校的教官曾在一次陆军会议上，报告称反复进行将动物血液输注给人类的「异种输血」实验。日军在战败时曾试图销毁人体实验的证据，共同社在官方组织「陆军军医团」的机关志中找到相关纪录。

籍口研究战场医疗

报道指出，相关实验怀疑在中国境内进行，籍口是研究「如何在战场上应对失血情况」，因为在战场上难以获取大量用于输血的血液。

相关新闻：731部队新罪证︱月产携鼠疫菌跳蚤10公斤 用中国人做活体实验

实验对象为23名身份不明的人员，《新潟日报》指出，输入血液包括马血、羊血和狗血。报告另记载一些无关治疗的做法，例如在注射血清前透过手术阻断颈部血流。

接受输血原因未记载

该「陆军军阵医药学研究会」会议于1940年3月召开，参加者包括陆军省医务局局长及众多军医、药剂师等出席。

相关新闻：抗战胜利80周年｜日本731部队罪细菌战新罪证首度公开

该教官报告，「在最近发生的事件（指1937年开始的中日战争）中」，「曾处理过多宗以动物为供血来源的输血案例」。该报告地点以省略字标示，显示事件曾遭审查。报告将受试对象称为「病人」，但未描述为何需要输血，亦未说明是否日本战伤兵。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
22小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
15小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
20小时前
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
父亲节│退休夫妻化身寄养爸妈 父亲节添「孙女」三代同堂聚餐
社会
6小时前
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
6小时前
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
2小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
2026-06-20 10:00 HKT
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
6小时前