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异种输血｜抗日战争期间23人做人体实验留记录 输入马、羊、狗血

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更新时间：00:03 2026-06-21 HKT
发布时间：00:03 2026-06-21 HKT

日本传媒20日披露，在抗日战争期间，一名东京军医学校的教官曾在一次陆军会议上，报告称反复进行将动物血液输注给人类的「异种输血」实验。日军在战败时曾试图销毁人体实验的证据，但共同社在官方组织「陆军军医团」的机关志中找到相关纪录。

籍口研究战场医疗

报道指出，相关实验怀疑在中国境内进行，籍口是研究「如何在战场上应对失血情况」，因为在战场上难以获取大量用于输血的血液。

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实验对象为23名身份不明的人员，《新潟日报》指出，输入血液包括马血、羊血和狗血。报告另记载一些无关治疗的做法，例如在注射血清前透过手术阻断颈部血流。

接受输血原因未记载

该「陆军军阵医药学研究会」会议于1940年3月召开，参加者包括陆军省医务局局长及众多军医、药剂师等出席。

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该教官报告，「在最近发生的事件（指1937年开始的中日战争）中」，「曾处理过多宗以动物为供血来源的输血案例」。该报告地点以省略字标示，显示事件曾遭审查。报告将受试对象称为「病人」，但未描述为何需要输血，亦未说明是否日本战伤兵。

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