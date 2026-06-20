世界杯2026｜北韩官媒未获授权 晚晚新闻「偷播」比赛画面　

北韩官媒《朝鲜中央电视台》卷入世界杯转播版权争议！韩媒指出，北韩疑似未获国际足协（FIFA）授权，擅自接收邻近国家卫星讯号，在国内转播2026年美加墨世界杯比赛画面。

晚间新闻播出小组赛片段

南韩传媒《中央日报》引述海外足球专门媒体Alerta Mundial指出，北韩《朝鲜中央电视台》正在播送2026年世界杯赛事，画面上方有「FIFA 2026年世界杯小组预选赛」字样，内容包括科特迪瓦（象牙海岸）对厄瓜多尔、德国对库拉索等比赛片段。

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由于FIFA并未授权北韩官方转播，北韩疑似透过接收中国等邻近国家的卫星讯号来源。该台并未播出完整赛事，但在晚间新闻使用部分比赛画面。

事实上，这已不是北韩第一次「偷播」世界杯。2002年日韩世界杯，北韩曾将南韩对意大利的16强战剪辑成约1小时内容，延后5天播出。

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从2010年南非世界杯到2022年卡塔尔世界杯，北韩透过亚洲太平洋广播联盟（ABU）取得转播支援，以录播方式播出赛事。

曾被FIFA警告

不过，2023年澳纽女子世界杯期间，FIFA官方确认北韩未经授权转播赛事，并向负责管理《朝鲜中央电视台》的朝鲜中央广播委员会（KRT）发出警告函，要求避免类似事件再度发生。

分析认为，近年北韩女子足球在FIFA及亚洲足球总会（AFC）主办赛事屡创佳绩，官方有需求向国内宣传足球发展成果才会大胆「偷播」。