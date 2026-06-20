俄乌战争｜莫斯科炼油厂爆炸 影片揭俄防空导弹「打自己」

俄罗斯首都莫斯科一处炼油厂在18日发生爆炸，原本被形容为「乌克兰对莫斯科迄今最大规模无人机袭击」，然而网传影片显示，炼油厂大爆炸似乎是被俄罗斯自家防空导弹击中而发生爆炸。



发生爆炸的卡波特尼亚炼油厂（Kapotnya oil refinery）位于莫斯科东南部，影片显示，巨大的爆炸威力使储油槽屋顶直冲半空，在浓浓黑烟上漂浮，随后重摔落地，整座设施瞬间被烈火吞噬。

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一段来自抖音的影片流出，清楚拍到疑似乌克兰无人机在空中。俄方发射了两枚防空导弹，一枚从无人机旁滑过，空中轨迹显示没有击中；另一枚朝着储油槽低空横飞，且在抵达设施的同一时间，储油槽爆出大火，顶部飞起。

专家：人员携行式防空导弹

英国安全专家兼国防研究教授克拉克（Michael Clarke）指出，从导弹发射源头、低空轨迹，以及看不见发射烟雾、仅有细长尾迹等特征，推测这很可能是一枚「人员携行式防空导弹」（MANPAD），通常由士兵像拿枪一样操作。据《纽约时报》报道，经核实的影片显示，18日当天有穿制服的军人站在路边，往上空的乌克兰无人机发射MANPAD。

英格兰克兰菲尔德大学（Cranfield University）国防航空学教授萨丁顿（Alistair Saddington）则直言，在都市环境中低空发射这种武器，反映出局势的绝望。

乌密集无人机攻势向俄施压

乌克兰日渐扩大无人机攻势，令俄罗斯防空系统陷入极大窘境。俄当局表示18日当天在全国各地共击落了992架乌克兰无人机。

乌克兰近来积极透过对俄国石油与燃料设施的猛烈空袭，将战争带回俄罗斯本土，借此施压俄总统普京（Vladimir Putin）谈判以结束冲突，这已导致俄国加油站大排长龙并实施限购。