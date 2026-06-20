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北海道黑皮西瓜首拍 最高成交价70万日圆

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更新时间：10:56 2026-06-20 HKT
发布时间：10:56 2026-06-20 HKT

以黑皮红瓤和爽脆口感见称的日本北海道当麻町特产田助西瓜，今季首次拍卖周五（19日）在札幌市与旭川市的批发市场举行，最高成交价是在旭川拍出，一颗达70万日圆（约3.4万港元）。

札幌市场最高成交价为60万日圆（2.9万港元），至于历史最高价为2019年的75万日圆（约3.6万港元）。

北海道黑皮西瓜举行今季首拍。美联社
北海道黑皮西瓜举行今季首拍。美联社
札幌市场最高成交价为60万日圆。X@doshinweb
札幌市场最高成交价为60万日圆。X@doshinweb
田助西瓜以黑皮红瓤和爽脆口感见称。当麻町官网
田助西瓜以黑皮红瓤和爽脆口感见称。当麻町官网
田助西瓜名称取自「帮助田地」之意。日本气象协会
田助西瓜名称取自「帮助田地」之意。日本气象协会

旭川市办试食活动

在旭川市以最高价成交的是在北海道经营超市的道北ARCS，接下来将在旭川市内的店铺举办试食活动。向该公司供应蔬果的当地批发商KANEMO的佐佐木智康笑著表示：「希望大家能在炎热夏天品尝美味的田助西瓜，清爽度夏。」

据当麻农业协同组合（JA当麻）表示，今年共有186颗田助西瓜在札幌市场、111颗在旭川市场参与拍卖。西瓜整体品质优良，甜度充足。预计7月中旬迎来收成高峰，今年预估出货4万颗，销售额目标为1.8亿日圆。

田助西瓜是在日本减少水稻种植政策下，取代水稻作为农作物而开始栽培的，其名称取自「帮助田地」之意。

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