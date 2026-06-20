澳洲首宗H5N1禽流感个案 西澳发现染病贼鸥

澳洲农业部长哥连斯（Julie Collins）表示，当地录得首宗本土H5N1禽流感个案，在西澳州省勒格兰角国家公园（Cape Le Grand National Park）附近发现的一只棕色贼鸥（brown skua）证实受感染死亡。

该贼鸥于上周日（6月15日）被发现不适，其后不治，经化验后证实死于H5N1病毒。同一地区另有一只巨鹱（giant petrel）亦证实受感染。

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哥连斯强调，目前并无证据显示当地有大量鸟类感染死亡，亦未有家禽感染个案。她承诺会协调全国应对措施，首要任务是了解H5N1在野生鸟类中的传播规模，并加强监测。总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示，澳洲「失守」出现H5N1个案令人担忧，政府将优先研究如何限制病毒扩散，但重申当局早已未雨绸缪，做好准备。

当局呼吁公众若发现生病或死亡野生鸟类，切勿触摸，应立即向有关热线报告。联邦及西澳州政府正加强监测，并与各地协调应对方案。