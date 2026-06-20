Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲首宗H5N1禽流感个案 西澳发现染病贼鸥

即时国际
更新时间：10:53 2026-06-20 HKT
发布时间：10:53 2026-06-20 HKT

澳洲农业部长哥连斯（Julie Collins）表示，当地录得首宗本土H5N1禽流感个案，在西澳州省勒格兰角国家公园（Cape Le Grand National Park）附近发现的一只棕色贼鸥（brown skua）证实受感染死亡。

该贼鸥于上周日（6月15日）被发现不适，其后不治，经化验后证实死于H5N1病毒。同一地区另有一只巨鹱（giant petrel）亦证实受感染。

相关资料：波兰北部爆发H5N1禽流感疫情 近4,000只家禽死亡

哥连斯强调，目前并无证据显示当地有大量鸟类感染死亡，亦未有家禽感染个案。她承诺会协调全国应对措施，首要任务是了解H5N1在野生鸟类中的传播规模，并加强监测。总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）亦表示，澳洲「失守」出现H5N1个案令人担忧，政府将优先研究如何限制病毒扩散，但重申当局早已未雨绸缪，做好准备。

当局呼吁公众若发现生病或死亡野生鸟类，切勿触摸，应立即向有关热线报告。联邦及西澳州政府正加强监测，并与各地协调应对方案。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
7小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
17小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
11小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
19小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议 极有默契女方默默守候 相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山互动惹热议  极有默契女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
21小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗。法新社资料图片
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
1小时前
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
4小时前