波乌外交风波 | 不满表扬二战争议部队 波兰撤销泽连斯基最高荣誉勋章

波兰与乌克兰因二战历史恩怨再度爆发外交风波，波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）周五宣布，因乌克兰总统泽连斯基执意以二战时期屠杀波兰人的乌克兰反抗军（UPA）命名一支特种部队，决定撤销授予泽连斯基的波兰最高荣誉「白鹰勋章」。

今次外交风波的导火线，源于泽连斯基近期同意将乌克兰武装部队一支特种部队，命名为UPA英雄。由于UPA在第二次世界大战期间，曾参与针对波兰人的集体大屠杀，此举随即引爆波兰政界怒火。

波兰决定撤销授予泽连斯基的波兰最高荣誉「白鹰勋章」。法新社

泽连斯基以二战时期屠杀波兰人的乌克兰反抗军（UPA）命名一支特种部队，惹起波兰强烈不满。美联社

乌反抗军被指二战屠杀10万波兰人

波兰指控，UPA在1943年至1945年间，卷入了极其残暴的「沃伦大屠杀」（Volhynia massacres），在现今的乌克兰西部杀害了约10万名波兰平民。数千名乌克兰人也在报复性屠杀中丧生。

波兰总统纳夫罗茨基发声明强调：「历史真相绝不是、也永远不能成为谈判的筹码。」他并表示波兰曾多次要求乌克兰撤回这项命名决定，但乌方态度并未改变，因此决定收回勋章。

泽连斯基表扬争议部队 引爆波兰政界怒火

对此，乌克兰官方随即反击，批评波兰的决定是一项「战略错误」，且「只有莫斯科（俄罗斯）能从中获益」。乌克兰外长瑟比加（Andriy Sybiga）更是愤怒地表示，波兰这项决定「不公、冲动且极不尊重」，他计划退还自己在2022年获得的波兰奖章以示抗议。

在部分乌克兰人眼中，UPA当时为了追求乌克兰独立，曾起义反抗苏联与纳粹德国，是争取脱离莫斯科帝国主义政策、反抗强权的象征，因此至今仍深受乌克兰民族主义者推崇。

或损害波乌双边关系

今次风波可能会损害波乌双边关系，事缘波兰在俄乌战争爆发后，一直是乌克兰最坚定的盟友之一，不仅接纳了数十万难民，更是西方援助物资的重要转运枢纽。波兰于2023年4月授予泽连斯基这一最高荣誉勋章，一度被视为两国间非凡团结的象征。