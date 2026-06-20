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特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和

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更新时间：09:21 2026-06-20 HKT
发布时间：09:21 2026-06-20 HKT

美国总统特朗普与日本首相高市早苗在七国集团（G7）峰会期间传出不和。法国传媒爆料指，两人在峰会首日晚宴上因「珍珠港事件」爆发激烈争执，甚至一度需要其他与会领袖出面调停。虽然日本政府其后强调两人曾进行富有成果的短暂会谈，但事件仍引起外界关注日美关系是否出现裂痕。

日媒《日刊现代》6月19日报道，在法广综合频道「France Inter」18日的早间新闻节目中，《回声报》记者指，这场争执的导火线，与特朗普再次提及1941年日本偷袭珍珠港事件有关。特朗普当晚向各国领袖谈及美军对伊朗采取的军事行动时，形容有关行动是一次成功的「突袭」，并将之与日本当年偷袭珍珠港相提并论，此番言论马上「㷫着」席间的高市早苗。

美国总统特朗普与日本首相高市早苗（右二）在七国集团峰会期间传出不和。
美国总统特朗普与日本首相高市早苗（右二）在七国集团峰会期间传出不和。
法媒爆料指，特朗普在晚宴上吹嘘美国对伊朗发动的「突袭」，并再次将其比作1941年日本偷袭珍珠港事件，马上「㷫着」席间的高市早苗。路透社
法媒爆料指，特朗普在晚宴上吹嘘美国对伊朗发动的「突袭」，并再次将其比作1941年日本偷袭珍珠港事件，马上「㷫着」席间的高市早苗。路透社

今年3月高市早苗访问华盛顿期间，有日本记者质疑美国在对伊朗采取军事行动前未有通知盟友，特朗普当时拿珍珠港事件回怼，反驳称：「没有哪个国家比日本更了解偷袭。」有关言论当时已引起日本舆论热议。

法媒引述消息人士称，特朗普在G7晚宴上再度重提珍珠港事件后，高市早苗明显不满，双方言辞交锋，气氛一度紧张，需要其他与会领袖介入劝和，争吵才平息下来。

《日刊现代》指出，《回声报》是法国具影响力的老牌经济报章，而涉事记者受访的France Inter节目亦属黄金时段节目，法国政府高层官员经常参与，因此有关爆料受到外界重视。

不过，若报道属实，双方事后仍维持表面友好。日本政府翌日公布，高市早苗与特朗普进行约5分钟非正式会谈，期间高市欢迎美国与伊朗达成谅解备忘录，重申落实日美关税协议的重要性，并就印太局势、中国及中东问题交换意见，确认双方将保持紧密沟通。

特朗普则在峰会结束后的记者会上，流露出对日本的不满。他透露，美方曾要求日本参与针对伊朗的军事行动，但遭日方以不愿卷入冲突为由拒绝。不过，他在最后改口赞扬高市早苗，形容她是自己的「头号粉丝」，并称她认同自己所取得的施政成果，似不欲公开与日本撕破脸。

自美伊冲突爆发以来，高市早苗一直未有公开批评特朗普。她曾表示「只有特朗普能为世界带来和平与繁荣」，但同时承认中东局势已对全球经济造成严重冲击。这种立场在日本国内引发争议。

日本共产党委员长田村智子批评，高市对美国及以色列军事行动未作任何批评，反而持续称赞特朗普，反映日本政府对美国采取过度追随的外交路线。

 

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