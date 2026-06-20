特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和

美国总统特朗普与日本首相高市早苗在七国集团（G7）峰会期间传出不和。法国传媒爆料指，两人在峰会首日晚宴上因「珍珠港事件」爆发激烈争执，甚至一度需要其他与会领袖出面调停。虽然日本政府其后强调两人曾进行富有成果的短暂会谈，但事件仍引起外界关注日美关系是否出现裂痕。

日媒《日刊现代》6月19日报道，在法广综合频道「France Inter」18日的早间新闻节目中，《回声报》记者指，这场争执的导火线，与特朗普再次提及1941年日本偷袭珍珠港事件有关。特朗普当晚向各国领袖谈及美军对伊朗采取的军事行动时，形容有关行动是一次成功的「突袭」，并将之与日本当年偷袭珍珠港相提并论，此番言论马上「㷫着」席间的高市早苗。

美国总统特朗普与日本首相高市早苗（右二）在七国集团峰会期间传出不和。

法媒爆料指，特朗普在晚宴上吹嘘美国对伊朗发动的「突袭」，并再次将其比作1941年日本偷袭珍珠港事件，马上「㷫着」席间的高市早苗。路透社