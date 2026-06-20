施纪贤最大挑战者︱贝安德剑桥修读英文 爱华顿忠实球迷

大曼彻斯特市长贝安德早前已表态有意竞逐工党党魁，势将成为首相兼工党党魁施纪贤的最大挑战者之一。贝安德1970年生于利物浦，在柴郡的宁静小镇卡尔切斯长大，剑桥大学毕业，一直是爱华顿足球队（位于利物浦）的球迷。

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贝安德的父亲任职电讯工程师，母亲在诊所任接待员，双亲都是工党的坚定支持者。这背景让贝安德从小就对政治产生兴趣。贝安德曾忆述，14岁时观看英国广播公司（BBC）一出电视剧后，深受剧中利物浦失业者的困苦生活触动，因而立志加入工党。除了政治，足球和音乐亦贯穿其成长岁月。贝安德多年来是爱华顿足球队的忠实球迷。工党议员与记者之间每年举行的足球赛，贝安德常有参加。

贝安德与两名兄弟是家中首代大学生，他考入剑桥大学修读英文。2001年起他担任下议院议员，曾任卫生大臣，在2010年和2015年两次竞选工党党魁首失败后，于2017年离开议会，随后出任大曼彻斯特市长。