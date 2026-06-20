美伊谈判 | 美媒：特朗普特使前往瑞士 将与伊朗展开首轮核协议谈判

美国新闻网站Axios周五（19日）引述一名美国政府官员报道，总统特朗普的特使威特科夫正在前往瑞士，预计在当地与伊朗举行关于美伊谅解备忘录的第一轮谈判。而特朗普的女婿库什纳已经抵达瑞士，显示出特朗普政府对于今次与伊朗接触的高度重视。特朗普特使此行的主要目的，是与伊朗官方代表展开第一轮的关键谈判，试图为双方悬而未决的核子问题寻求潜在的协议空间。

今次美伊会谈原定于周五展开，但由于以色列持续袭击黎巴嫩南部而被推迟。暂时不清楚新的会谈时间是否已确定。

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特朗普2名特使先后前往瑞士，将与伊朗展开首轮核协议谈判。路透社

特朗普指万斯会迟一点前往瑞士。路透社

特朗普指出，伊朗有60天时间达成协议。法新社

库什纳、卡塔尔首相已抵瑞士

报道指，作为美国和伊朗之间关键调解人之一的卡塔尔首相穆罕默德已于周五较早前抵达瑞士。

美方原定由副总统万斯率领代表团前往瑞士，但他周四晚临时推迟有关行程。目前尚不清楚他是否会在本周末成行。

美国与伊朗日前签订谅解备忘录，规定包括黎巴嫩在内的所有战线必须立即停止交战。尽管以色列与黎巴嫩真主党致命冲突升级，一度看似将破坏美伊在瑞士举行的和平谈判，但双方周五同意停火。美国总统特朗普当天下午接受全国广播公司（NBC）新闻电话访问时表示，他已与以色列方面通话，并要求对方同意停火。

特朗普：伊朗有60日时间达成协议

特朗普指出，伊朗有60天时间达成协议，否则将采取一些「让他们不高兴的行动」，但不认为事情会走到那一步。他也预期万斯最终仍会前往瑞士参与和平谈判，并表示特使威特科夫将先单独前往，万斯则会迟一点再去。

而黎巴嫩当局表示，以色列周五的空袭造成47人死亡，以色列则宣布4名士兵丧生。尽管美国官员透露以色列与真主党已同意停火，但双方交火未见缓和，成为美伊促成中东停战协议以来最严重的一波冲突。

内塔尼亚胡：继续驻扎黎南

以色列总理内塔尼亚胡表明，以色列军队将「在必要时」继续驻扎在黎巴嫩南部。

伊朗外长阿拉格齐周五与巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话时表示，美国有责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美方应对违反谅解备忘录条款的行为负责。

斡旋方将在埃及会晤

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台周五报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于周日（21日）在埃及会晤。

声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。

声明未透露今次会晤的具体地点。