Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊谈判 | 美媒：特朗普特使前往瑞士 将与伊朗展开首轮核协议谈判

即时国际
更新时间：08:46 2026-06-20 HKT
发布时间：08:46 2026-06-20 HKT

美国新闻网站Axios周五（19日）引述一名美国政府官员报道，总统特朗普的特使威特科夫正在前往瑞士，预计在当地与伊朗举行关于美伊谅解备忘录的第一轮谈判。而特朗普的女婿库什纳已经抵达瑞士，显示出特朗普政府对于今次与伊朗接触的高度重视。特朗普特使此行的主要目的，是与伊朗官方代表展开第一轮的关键谈判，试图为双方悬而未决的核子问题寻求潜在的协议空间。

今次美伊会谈原定于周五展开，但由于以色列持续袭击黎巴嫩南部而被推迟。暂时不清楚新的会谈时间是否已确定。

相关新闻：
美伊谈判生变︱伊外交部：瑞士会晤推迟 谈判取决于美伊谅解备忘录持续落实

特朗普2名特使先后前往瑞士，将与伊朗展开首轮核协议谈判。路透社
特朗普2名特使先后前往瑞士，将与伊朗展开首轮核协议谈判。路透社
特朗普指万斯会迟一点前往瑞士。路透社
特朗普指万斯会迟一点前往瑞士。路透社
特朗普指出，伊朗有60天时间达成协议。法新社
特朗普指出，伊朗有60天时间达成协议。法新社

库什纳、卡塔尔首相已抵瑞士

报道指，作为美国和伊朗之间关键调解人之一的卡塔尔首相穆罕默德已于周五较早前抵达瑞士。

美方原定由副总统万斯率领代表团前往瑞士，但他周四晚临时推迟有关行程。目前尚不清楚他是否会在本周末成行。

美国与伊朗日前签订谅解备忘录，规定包括黎巴嫩在内的所有战线必须立即停止交战。尽管以色列与黎巴嫩真主党致命冲突升级，一度看似将破坏美伊在瑞士举行的和平谈判，但双方周五同意停火。美国总统特朗普当天下午接受全国广播公司（NBC）新闻电话访问时表示，他已与以色列方面通话，并要求对方同意停火。

特朗普：伊朗有60日时间达成协议

特朗普指出，伊朗有60天时间达成协议，否则将采取一些「让他们不高兴的行动」，但不认为事情会走到那一步。他也预期万斯最终仍会前往瑞士参与和平谈判，并表示特使威特科夫将先单独前往，万斯则会迟一点再去。

而黎巴嫩当局表示，以色列周五的空袭造成47人死亡，以色列则宣布4名士兵丧生。尽管美国官员透露以色列与真主党已同意停火，但双方交火未见缓和，成为美伊促成中东停战协议以来最严重的一波冲突。

内塔尼亚胡：继续驻扎黎南

以色列总理内塔尼亚胡表明，以色列军队将「在必要时」继续驻扎在黎巴嫩南部。

伊朗外长阿拉格齐周五与巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话时表示，美国有责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美方应对违反谅解备忘录条款的行为负责。

斡旋方将在埃及会晤

另据伊朗伊斯兰共和国广播电视台周五报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于周日（21日）在埃及会晤。

声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。

声明未透露今次会晤的具体地点。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
15小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
10小时前
路透社
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
5小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
17小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
20小时前
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱
影视圈
16小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
23小时前
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火烧毁逾¥20万手机 淡定父问开不开心网赞情商高︱有片
即时中国
2小时前
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
外佣姐姐系隐形富豪？ 床底塞满名牌包包 惊人真相曝光 自爆靠一经营手法赚够回乡买两块地｜Juicy叮
时事热话
20小时前