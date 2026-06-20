新「空军一号」揭幕 特朗普：习近平9月访美　年底再访华

美国总统特朗普周四（19日）正式向外界展示新一代「空军一号」（Air Force One）专机。该架波音747-8型豪华客机由卡塔尔政府于去年赠予美国，美军完成改装后正式纳入总统专机机队。特朗普同时指，国家主席习近平将于9月访问美国，而他本人亦计划于今年稍后时间再次访华。

据英国传媒报道，这架波音747-8客机由卡塔尔王室于2025年5月捐赠予美国国防部，作为总统专机机队的一部分。飞机估值约4亿美元（约31.3亿港元），被视为历来最具争议的外交赠礼之一。

美国总统特朗普周四（19日）正式向外界展示新一代「空军一号」（Air Force One）专机。路透社

特朗普表示，国家主席习近平将于9月访问美国，而他本人亦计划于今年稍后时间再次访华。路透社

美国空军表示，飞机已完成包括安全系统、任务通讯、后勤支援及先进技术等多项升级工程，所有潜在安全威胁亦已被排除。据悉，客机内部布局改动不大，但外部重新涂上红、白、蓝及金色涂装，以配合特朗普一直推崇的新总统专机设计。

特朗普在展示新专机时表示，美国未来数月将展开一系列外交访问。他说：「我们将进行很多访问。我们将前往土耳其。今年某个时候，我们将再去中国。习近平主席将于9月访问这里（美国），但我们还要回中国参加一个大型会议。」

外界相信，特朗普提及的大型会议很可能是今年11月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议。若成行，将是特朗普重返白宫后再次访华，亦将是中美两国元首今年内另一重要互动。

卡塔尔赠送专机一事过去一年在美国政坛引起广泛争议。共和、民主两党均有人质疑接受价值高达4亿美元的飞机涉及利益冲突，甚至可能触及美国宪法有关外国馈赠的限制。

根据美国联邦规定，政府官员一般只能接受价值不超过480美元的礼物。不过白宫强调，飞机是赠予美国政府及国防部，而非赠予特朗普个人，因此并无违法。白宫亦承诺，待特朗普卸任后，该架飞机将转交特朗普总统图书馆保存。

在新专机加入机队前，美国总统主要使用两架自1990年起服役的波音747-200B型专机。白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）表示，其中一架旧型专机相信已经退役。