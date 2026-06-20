差10分钟便爆炸！机警童揭歹徒炸弹阴谋救回警员一命

泰国南部陶公府再发生针对警方的炸弹袭击事件。一辆停泊在路边的警车遭人暗中安装定时炸弹，幸获一名儿童及时发现可疑情况并通知村民及警方，警员迅速疏散现场人员。约10分钟后，炸弹如期爆炸，警车严重损毁，正因该名机警孩童的提醒，最终避过人命伤亡。

事发于周五（19日）下午约1时10分，地点位于陶公府容县一座清真寺外。当时警员正在附近执行例行走访任务，并将警车停泊于清真寺前的路边。

据报，现场原本四下无人，其间一名儿童发现一名陌生男子在警车旁形迹可疑，不时蹲下站起，甚至曾钻入车底查看，行径异常。男童察觉有异，随即跑往通知村内长辈。

村民赶到现场时，该名男子已经离去。众人检查警车后，在车底发现可疑物品，于是立即通知警方，并分头协助清空周边区域，避免途人靠近。

约10分钟后，现场传出一声巨响，怀疑预先设定的炸弹随即引爆。爆炸威力巨大，导致警车多处受损，一辆途经车辆亦受到波及，幸而事前疏散及时，未有造成人命伤亡。

爆炸发生后，排爆小组及警犬队奉召到场调查。技术人员在确认现场安全后展开勘查，发现涉案炸弹被放置于一个金属盒内，重约1至2公斤，以定时装置引爆，并被刻意隐藏于警车底盘位置。

调查人员相信，疑犯原本打算待警车驶离现场后才引爆炸弹，以袭击正在执勤的警员，因此今次事件明显属有预谋的针对警察袭击。

警方翻查闭路电视片段后发现，一名身穿白色长袖外套及黑色长裤的男子，从清真寺旁一条小巷步出，趁四周无人注意时迅速将炸弹安装于警车底部，其后匆匆离开。

警方正追缉涉案男子下落，并调查其是否与当地武装组织有关。当局指出，若非一名儿童及时察觉异常并向村民报讯，后果可能不堪设想。警方形容，今次炸弹袭击未遂，全赖男童警觉及村民迅速反应，成功避免一场可能造成重大伤亡的悲剧。