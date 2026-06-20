游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　

日本政府周五（19日）在内阁会议上正式敲定，自7月起大幅上调访日外国人的签证手续费，其中单次入境签证费将由现时3,000日圆（约146港元）大幅增至15,000日圆（约730港元），加幅达5倍；多次入境签证费则由6,000日圆（约292港元）增至30,000日圆（约1,460港元）。

去年访日游客首破4,000万人次创新高

据日本共同社报道，今次是日本政府自1978年以来首次调高签证收费。新措施涵盖需申请签证入境日本的外国旅客，其中每次入境均须重新申请的单次签证，以及有效期内可多次进出的多次签证，收费均同步上调至现时的5倍。

日本政府表示，调整签证费主要是因应近年物价持续上升及汇率变动，希望令相关行政成本得到合理反映。日本外相茂木敏充在记者会上表示，不认为加价措施会即时影响外国旅客赴日意欲。

他指，日本签证费长期处于较低水平，与七国集团（G7）等主要发达国家相比亦相对便宜，因此有必要作出适度调整。

近年日圆疲弱，加上日本旅游吸引力持续上升，访日旅客人数屡创新高。根据日本国家旅游局（JNTO）数据，2025年访日外国旅客达4,270万人次，较2024年创下的3,690万人次纪录增加15.8%，更首次突破4,000万人次大关，再创历史新高。

随着大量海外旅客涌入，多个热门旅游区近年面对「过度旅游」（Overtourism）问题，包括京都、大阪及富士山等地均曾出现交通挤塞、住宿紧张及居民生活受影响的情况。

事实上，日本政府早于2025年已透露有意调高签证费，当时认为有关措施未必会令旅客却步，反而有助纾缓部分过度旅游带来的压力，同时增加相关行政收入。

分析认为，即使签证费显著上调，日本凭借丰富旅游资源、便利交通网络及日圆汇率优势，对海外旅客仍具相当吸引力，短期内对访日旅游需求的影响料有限。