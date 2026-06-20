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伊朗局势｜伊朗：霍尔木兹海峡将禁止船只通行 因美以涉嫌违反停火协议

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更新时间：21:41 2026-06-20 HKT
发布时间：21:41 2026-06-20 HKT

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗最高联合军事指挥部表示，因美国及以色列涉嫌违反停火谅解备忘录，霍尔木兹海峡将禁止船只通行。霍尔木兹海峡的封闭是第一步，如果「侵略持续」将采取进一步措施。另一方面，伊朗外交部发言人称，伊朗代表团将前往瑞士，跟进并要求对方履行承诺。伊朗已履行承诺，美国有义务迫使以色列停止袭击黎巴嫩。若其他方部分承诺未能兑现，整个谅解备忘录将面临问题。

不过美国副总统万斯（JD Vance）向霍士新闻表示，没有证据显示伊朗正在关闭霍尔木兹海峡。他又指，美国有信心能够维持停火，并将给予伊朗谈判的机会。万斯指出，目前与伊朗的谈判进展顺利，预计接下来几天将前往瑞士，此外，美国总统特使威特科夫（Steve Witkoff）与总统女库什纳（Jared Kushner）已抵达谈判现场，双方可能在周日举行谈判。

相关新闻：伊朗局势 | 伊朗最高领袖批准与美谅解备忘录 美军对伊朗港口解除封锁

此前报道，伊朗「波斯湾海峡管理局」于当地时间19日宣布霍尔木兹海峡通行新规，要求所有过境船只须在抵达海峡区域前至少48小时提交申请，并须严格遵照当局指定的航线及通行时间航行。

根据伊朗官方发布的通行要求，新规涵盖以下重点：

  • 须提前48小时提交申请：船只过境申请须在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交，并通过官方网站或指定电邮递交，以避免在进出口点造成延误。
  • 60天免费通行：在60天期限内，涉及安全保障、环境服务及伊朗相关船舶保险等费用将不向船主收取，全部成本由伊朗政府承担。
  • 须遵照指定航线：由于海峡部分水域仍受水雷影响，为确保航行安全并防止碰撞，所有船舶必须严格遵照当局指定的航线及排定通行时间航行，未遵守规定所造成的一切后果由船主自行承担。

美伊协议背景

美伊双方于17日公布谅解备忘录正式文本。根据协议，美国即时解除对伊朗的海上封锁，伊朗则安排商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。伊朗最高国家安全委员会表示，已发布命令要求迅速处理船只过境请求。

伊朗当局强调，官方网站及指定电邮是处理通行申请的唯一认可渠道，其他通讯方式将不被受理。

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