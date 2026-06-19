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日本新干线车祸｜「希望号」高速撞死闯轨汉 东京至新大阪一度全线瘫痪

即时国际
更新时间：20:28 2026-06-19 HKT
发布时间：20:26 2026-06-19 HKT

日本东海道新干线发生严重致命事故。今日（19日）傍晚，一名男子突然闯入静冈县滨松站附近的铁轨，随即遭一列高速驶至的「希望号」新干线列车猛烈撞击。闯轨男子当场伤重身亡，涉事列车车头亦被撞至凹陷损毁。受事故影响，东海道新干线东京站至新大阪站之间，以及山阳新干线部分路段一度全线暂停运行，导致多个主要车站挤满大批滞留旅客。经紧急清理及调查，JR东海公司证实，全线已于当地时间今晚8时48分（香港时间晚上7时48分）陆续恢复行驶。

综合日本放送协会（NHK）及共同社报道，事发于当地下午5时40分左右。涉事列车为从东京出发、前往福冈博多的「希望号」（Nozomi）49次列车。当列车高速通过静冈县滨松站时，司机惊觉有人擅自闯入铁轨，虽然紧急煞车，但仍避之不及直接将其撞飞。

列车最终在距离滨松站往丰桥站方向约3公里处成功煞停。警方及消防部门接报后派出大批救援车辆赶赴现场，经医护人员证实，该名闯入轨道的男子已当场死亡，列车上则无人受伤。从航拍画面可见，涉事新干线的流线型车头严重凹陷受损，轨道旁停满多辆消防车及救护车，气氛紧张。

正值周五下班黄昏 两大主要车站逼爆

受事故影响，JR东海公司随即将东京站至新大阪站的双向列车全线停驶。由于事发时正值周五黄昏的下班及出行高峰期，东京站及名古屋站内瞬间涌现人潮，水泄不通。电子屏幕上全是停驶与延误公告，大批归家无期的旅客神情无奈。

一名身在涉事列车上的男乘客向传媒表示，事发后车厢内灯光与冷气维持正常，广播仅通知「列车撞到东西」，车内秩序大致良好。

晚上近9时全线复车 铁路公司致歉

在停驶近3小时后，JR东海公司于晚上发表最新公告，宣布在处理完现场及确认安全后，东海道新干线已于当地时间晚上8时48分全线恢复运行。惟由于事故造成严重延误，班次预计仍需一段时间才能恢复正常。铁路公司对事件造成的大规模混乱及不便向公众深表歉意。

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