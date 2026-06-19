南北韩关系冰封 李在明指朝韩所有通讯中断

南北韩紧张局势进一步升级。据新华社报道，南韩总统李在明今日（19日）在总统府青瓦台举行的七国集团（G7）峰会及访问欧洲多国成果吹风会上证实，目前南韩与北韩的所有沟通渠道已处于完全中断状态。

李在明表示，现时韩朝之间的紧急热线和通信线路等均已中断。与此同时，韩朝军事分界线沿线的桥梁和道路也全部被阻断。他指出，双方目前「偶尔会发生小规模冲突，局势并不乐观」。

李在明坦言，尽管现届南韩政府对北韩实施缓和政策，但双方的敌对情绪依然根深蒂固，谴责和对立言论泛滥。他预期，这种韩朝对立的紧张情况在今后相当长的一段时间内，可能仍会持续。