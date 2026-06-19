祖母去世︱美国孙女网购骨灰盅打开发现「有馅」 惊问：你是谁？

家人离世后，为已故亲人妥善办好后事、让其安息本是人之常情。然而，美国亚利桑那州一名女子在网购平台亚马逊（Amazon）上为刚过世的祖母订购骨灰盅，收到后打开一看，里面竟然残留著他人的骨灰，令全家人既震惊又不安。

骨灰盅外观看似全新

高龄98岁的库斯皮斯（Dorothy Kuspis）于5月27日辞世，家人在悲痛之余著手处理后事。孙女韦格纳（Ashleigh Wegner）表示，母亲与舅舅们在亚马逊上挑选了一个黄铜制的心型小骨灰盅，打算用来存放部分骨灰，供近亲留作纪念，未想到却出现「乌龙」。

韦格纳接受当地媒体《AZ Family》访问时表示：「下单几天后，骨灰盅就送达了。我打开时，发现外观有点灰尘。」起初她并未在意，未料揭开盅盖后发现，竟看见里面残留著灰白色粉末。她补充，在那一瞬间，脑海中只有一个念头：「你是谁？你从哪里来的?」

她形容，该骨灰盅外观看似全新，内部却残留著明显不属于其祖母的骨灰，「我吓了一跳，也觉得很不舒服，整个人感到非常不安。」

联系卖家却未有回复

韦格纳事后向亚马逊客服反映，对方承诺会安排退款，但她主动联系第三方卖家后，至今未获任何回复。她强调，自己提出申诉是不希望该骨灰盅被退回仓库后再次上架。她担心，万一又被其他人买到，让别的家庭在同样心碎的时刻面对这种冲击，那就太残忍了。

目前她已另行购买新的骨灰盅，让祖母入土为安。

此前偶遇无主骨灰

更巧合的是，韦格纳过去也曾遇过类似情况。她与丈夫曾在自家附近的小巷发现一份无主骨灰，虽然辗转联络上死者家属，对方却不愿领回。最终她只能将该份骨灰撒在亚利桑那州的山区，而这次她也打算以同样的方式，处理骨灰盅内这名陌生人的骨灰。

