游日注意 | 东京涩谷强力取缔乱丢垃圾 半月开210张罚单

日本东京都涩谷区6月1日起针对乱丢垃圾正式推出罚则，凡乱丢垃圾，可以被当场开罚2000日圆（约97港元）。截至本周二（16日），半个月内已开出210张罚单。面对垃圾桶不足，涩谷区计划设置智能垃圾桶，希望透过执法与配套措施双管齐下，改善市容环境。

除了针对丢垃圾开罚，涩谷区也要求部分商家设置垃圾桶，若未依规定设置，最高可处5万日圆（2417港元）罚款。

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凡乱丢垃圾，可以被当场开罚2000日圆。路透社

涩谷区计划设置智能垃圾桶，希望透过执法与配套措施双管齐下，改善市容环境。法新社

另一方面，日本观光厅调查显示，垃圾桶太少连续3年成为外国旅客在日本旅游时最困扰的问题，高于语言沟通不良、观光景点过于拥挤，以及大众交通使用不便等。

拟设SmaGO智能垃圾桶

为改善现况，涩谷区计划于2026年度内设置SmaGO智能垃圾桶。这款垃圾桶具备自动压缩垃圾功能，可将原本120公升容量提升至约5倍，有效降低清运频率。

东京都也宣布，将自6月起受理地方政府及交通业者申请智能垃圾桶补助，经费将来自住宿税。

东京都正推动住宿税由固定金额改为按住宿费比例课税，未来税收可望增加。住宿税不仅由东京都民负担，也由到东京旅游的旅客共同负担，因此东京都希望利用这笔收入改善公共服务，例如增设垃圾桶等公共设施。