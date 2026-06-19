泰国彩票小贩被射杀揭腿藏140粒冰毒 枪手遭包围直播刷牙叫警察「等阵」︱有片

泰国武里南府（Buriram）在6月中旬发生一宗枪杀奇案，一名男子用散弹枪处决卖彩票小贩，逃逸到沙缴府（Sa Kaeo）的藏身之处，在荷枪实弹的警方重重包围之下，竟然在网上开直播刷牙，并对门外的警员喊话「这场游戏结束了」、「等一下」，随后才开门投降，令在场警员与直播间观众结舌。

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枪击前双方曾争执

6月16日凌晨1时左右，40岁、来自武里南府（Buriram）巴坤猜县（Prakhon Chai district）的彩票小贩皮奇特（Pichit），正骑摩托车驶入邻近村落的一条小巷。

此时，他遭到一辆载有数名歹徒的白色私家车截击。其后，其中一名嫌犯用霰弹枪向皮奇特开枪，他摔下后嫌犯再下车近距离补枪，皮奇特当场身亡。

闭路电视画面显示，在枪击案发生前，死者曾与车内人员发生争执。

枪手叮嘱观众保重

警方同日（6月16日）下午循线追查，包围沙缴府（Sa Kaeo）亚兰郡一处房屋，要求房内嫌疑人开门。

在对峙期间，枪手竟用手机直播自己刷牙的过程，并向网民声称，警方已包围房间「游戏结束了」，同时叮嘱观众保重。调查人员相信，这番言论可能是向参与毒品交易的同伙发出信号。

随后，该名嫌疑人向门外的警员喊道：「等一下。」未几，房内三人未作任何抵抗，主动步出房间投降。经警方核实身份，三人分别为：24岁的苏提拉克 Sutthirak（别名 Thi），涉嫌为案中枪手；26岁的司机；以及23岁枪手的女友。

警方随即将三人拘留审讯，并移交司法机关进入下一步法律程序。至于三名嫌疑人为何选择逃往该处，警方相信他们当时正企图通过边境潜逃，进入邻国柬埔寨。

毒品成调查新重点

调查人员在枪击案现场勘查时，在死者两腿之间搜出140粒冰毒。虽然死者生前表面上是一名彩票小贩，警方正深入调查这宗纠纷是否涉及毒品交易或走私。

虽然警方尚未透露具体的作案动机，但这批毒品无疑已成为当前的调查重点。