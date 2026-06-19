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逛动物园突被扔入鳄鱼区 英3岁童重伤 警拘30岁男嫌犯

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更新时间：13:31 2026-06-19 HKT
发布时间：13:31 2026-06-19 HKT

英国剑桥郡一间动物园惊传骇人听闻案件。一名年仅3岁的男童突然遭陌生男子扔进4.5米深的鳄鱼区内，导致重伤。警方调查后认为，涉嫌施袭的30岁男子与男童及其家人完全不认识，警方已将案件列作企图谋杀案。

事发于周四（18日）下午，现场是Johnsons of Old Hurst动物园，警方在下午1时24分接到紧急报案，指一名3岁男童掉落园区热带馆的鳄鱼区。

Johnsons of Old Hurst动物园的鳄鱼。Johnsons of Old Hurst
Johnsons of Old Hurst动物园的鳄鱼。Johnsons of Old Hurst
Johnsons of Old Hurst动物园是一处家族经营的农庄。Google Maps
Johnsons of Old Hurst动物园是一处家族经营的农庄。Google Maps

遭蓄意掷进鳄鱼池

一名目击者表示，当时有人惊慌地冲进园区茶室大喊有小孩掉进鳄鱼池，随后工作人员从四面八方涌出，场面混乱。

该处鳄鱼饲养于由牛舍改建的温室，游客平时是在离地约4.5米高、两侧设有1.2米防护栏杆与压克力有机玻璃板的金属步道上居高临下参观。有当地媒体指出，该名男童当时是遭人故意扔下去。

众人跳池 与鳄鱼「抢人」

眼见3岁男童命悬一线，动物园老板的妻子约翰逊（Tracey Johnson）与现场勇敢的民众奋不顾身直接跳进围栏中与鳄鱼「抢人」。

幸运的是，在园内两只巨鳄罗密欧（Romeo）与卡德斯（Cuddles）发动攻击前，众人成功将男童抱出。

当地居民透露，男童虽因重摔导致盆骨及手臂骨折，但万幸鳄鱼最终没有咬到他。紧急救援人员与空中救护直升机随后赶至，将受伤男童送往阿登布鲁克医院（Addenbrooke's Hospital）抢救，目前伤势危殆但有趋缓现象。

嫌犯与受害男童不相识

剑桥郡警方随后在现场逮捕一名来自诺福克郡的30岁男子。侦查警司麦肯（Verity McCann）在声明中证实，嫌犯与受害男童并不认识，目前正全力调查案情。

园方表示，全体员工为男童与其家属深切祈祷，出于对家属的尊重，该热带馆将无限期关闭配合警方调查，园区其余部分则维持正常营运。

涉事动物园是一处家族经营的农庄，设有肉舖、农场商店、茶室、牛扒馆及动物园。据说这里有超过100只动物，包括狮子、老虎、懒熊、水豚、狐獴和鳄鱼。

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