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东京羽田机场 | 英航客机起飞前冒烟 乘客iPhone手机著火

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更新时间：12:35 2026-06-19 HKT
发布时间：12:35 2026-06-19 HKT

日本东京羽田机场一架准备飞往伦敦的英国航空客机，机舱突然冒烟，原本研判是乘客的行动电源起火，不过经调查后已经证实，起火点为苹果iPhone手机。

事发于周四（18日）下午，涉事的B46航班原定1时05分从东京羽田飞往英国伦敦，已离开驻机坪、朝跑道滑行途中。但机舱内突然有乘客的手机冒火，所幸当场扑灭，全机乘客及机组员共211人虚惊一场，无人受伤。

东京羽田机场客机起飞前冒烟，证实乘客iPhone手机起火。X@sputnik_jp
东京羽田机场客机起飞前冒烟，证实乘客iPhone手机起火。X@sputnik_jp
涉事飞机已离开驻机坪、前往滑行道的途中。X@sputnik_jp
涉事飞机已离开驻机坪、前往滑行道的途中。X@sputnik_jp
这是英航4天内第2宗机舱手机起火事件。法新社
这是英航4天内第2宗机舱手机起火事件。法新社

滑行期间突有手机起火

该航班于下午1时10分向机场接通报机上起火，起火源是一名乘客的iPhone手机，机舱人员用机上灭火器灭火。航机当场中止起飞回到停机坪，经确认安全无虞，原机按行程飞往伦敦。

飞航追踪网站FlightAware显示，BA6使用波音787-9执飞，起飞时间延误61分钟。

日本国土交通省今年4月起把航空旅客携带行动电源的规定修严，每人最多携带2枚行动电源登机，且不得置入座位上方行李柜，飞航全程禁止用行动电源为3C用品充电。

英航4天内第2宗同类事故

这是英航4天内第2宗机舱手机起火事件，据报英航以波音787-9执飞的BA271号航班，英国时间15日中午从伦敦飞往美国拉斯维加斯，途中机师向航管通报机上发生火警，火源来自一部手机，火势迅速扑灭，无须改降其他机场。

但美国哥伦比亚广播公司（CBS）取得对话录音显示，机师称机舱烧焦，内华达州克拉克县消防车到场待命，拉斯维加斯机场证实机师发出警报。英航发言人称航机按计划飞抵拉斯维加斯，未发布紧急状态。起火手机品牌型号仍未知，全案由美国联邦航空管理局（FAA）调查。
 

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