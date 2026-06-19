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奥巴马总统中心揭幕 群星前总统齐聚 特朗普缺席

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更新时间：11:50 2026-06-19 HKT
发布时间：11:50 2026-06-19 HKT

美国前总统奥巴马位于芝加哥的总统中心周四（18日）揭幕，今次开幕活动众星云集，包括荷里活大导演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、男星汤汉斯（Tom Hanks）与女名嘴奥花云费（Oprah Winfrey）等名人皆出席。另外，所有仍在世的美国前总统都出席这场盛会，但现任总统特朗普并未现身。

64岁的奥巴马是美国首位非裔总统，他为这座现代风格浓厚的中心启用致词，演说中展现了他标志性的乐观风格。这座具未来感的园区，典藏奥巴马2个总统任期的档案与纪念物，19日正式对外开放。

提「不要国王」口号 赢现场掌声

奥巴马提及许多美国人对民主制度正陷入危机的担忧，他说出「不要国王」（No Kings）这句广受反特朗普示威者使用的口号时，赢得现场掌声。

但奥巴马也表明，「绝大多数」民众希望国家能够弭平分歧。

他说：「人们渴望的并不是永无止境的愤怒与分裂。他们寻求的是公平、常理以及相互尊重。」

史提芬史匹堡、汤汉斯出席

今次活动星光熠熠，除了史提芬史匹堡及汤汉斯等名人外，还包括爱尔兰摇滚天团U2主音Bono、Stevie Wonder、摇滚歌手Bruce Springsteen以及当地乐坛组合The Roots，他们都带来精彩演出。

这也是少数几次美国历任前总统齐聚一地的场合之一。

小布殊、克林顿、拜登同上台

共和党的小布殊、民主党的克林顿与拜登一同走上舞台，与奥巴马、其夫人米歇尔以及2名女儿萨莎（Sasha）和玛丽亚（Malia）同台亮相。

现年80岁的特朗普不仅缺席，他也持续对奥巴马发动批评，甚至不时进行人身攻击，打破历任总统之间长期维持的非正式默契。

出席这场盛会的外国贵宾，还包括意大利前总理伦齐（Matteo Renzi）与德国前总理默克尔（Angela Merkel）。

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