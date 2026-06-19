东京小学大火疏散300人 多人吸入浓烟送院疑有人被困︱有片

根据东京警视厅和东京消防厅报告，6月19日上午11点左右，位于东京都北区的滝野川第三小学校发生火灾，约300名学生已被疏散至学校操场避难。 不过有消息称「可能有多人未能及时逃离火灾现场」，目前伤亡情况不明。

现场一片混乱

据报，小学四楼音乐教室附近冒出黑烟，当局已派出54辆消防车及其他救援车辆赶往现场灌救。有在场人士表示，救护车和消防车已经赶到现场，现场一片混乱。

事发后，校方已紧急疏散学生及教职员到附近公园暂避，期间有三名身处学校户外区域的儿童获救。目前，当地警方与消防部门正深入调查现场情况，以确定是否有人受伤或被困。

目前已确认，8名小学生和1名教师因吸入浓烟被送往医院。这9人的伤情程度尚不清楚。