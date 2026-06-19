Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京小学大火疏散300人 多人吸入浓烟送院疑有人被困︱有片

即时国际
更新时间：11:22 2026-06-19 HKT
发布时间：11:22 2026-06-19 HKT

根据东京警视厅和东京消防厅报告，6月19日上午11点左右，位于东京都北区的滝野川第三小学校发生火灾，约300名学生已被疏散至学校操场避难。 不过有消息称「可能有多人未能及时逃离火灾现场」，目前伤亡情况不明。

现场一片混乱

据报，小学四楼音乐教室附近冒出黑烟，当局已派出54辆消防车及其他救援车辆赶往现场灌救。有在场人士表示，救护车和消防车已经赶到现场，现场一片混乱。

事发后，校方已紧急疏散学生及教职员到附近公园暂避，期间有三名身处学校户外区域的儿童获救。目前，当地警方与消防部门正深入调查现场情况，以确定是否有人受伤或被困。

目前已确认，8名小学生和1名教师因吸入浓烟被送往医院。这9人的伤情程度尚不清楚。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
13小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
2小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
15小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
2026-06-18 10:00 HKT
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
23小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
3小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT