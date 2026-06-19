美以分歧浮面 | 万斯警告以色列勿批协议 强调特朗普是唯一盟友

美国和以色列在美伊谅解备忘录的分歧浮面，美国副总统万斯周四（18日）猛烈抨击以色列批评美伊协议的人士，表示特朗普总统是目前以色列唯一的盟友。万斯在措辞强硬的回应中，还提及以色列每年获得美国数十亿美元的国防援助。

万斯是在为本周达成、旨在结束与伊朗战争的协议辩护。美国和以色列的批评人士认为，这项协议未能抑制伊朗导弹计划，也未提出明确方式拆除伊朗核设施，同时还限制以色列在黎巴嫩对抗真主党武装分子的军事行动。

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万斯警告以色列勿批美伊协议。路透社

万斯警告以色列勿攻击在全世界仅存的唯一强大盟友。美联社

传特朗普曾爆粗怒骂内塔尼亚胡。路透社

特朗普近来多次批评长期盟友以色列，使两国关系紧张升高。就在不到4个月前，美国与以色列才联手对伊朗发动攻击。

警告勿攻击唯一盟友

在白宫记者会上，当被问及有报道称以色列总理内塔尼亚胡对协议感到愤怒时，万斯表示未曾听闻内塔尼亚胡这类言论，但他批评内塔尼亚胡内阁成员，称这些人不仅攻击协议，也对特朗普发动攻击。

万斯对记者说：「我要传达两点讯息。第一，特朗普是此时此刻全世界唯一一位同情以色列的国家领导人。如果我是以色列政府内阁成员，我可能不会去攻击在全世界仅存的唯一强大盟友。」

提醒美提供3分2防御武器

他还表示，会提醒这些阁员，以色列目前约3分2用于防御的武器系统，「都是由美国人制造，并由美国纳税人的税金支付」。

美国目前每年向以色列提供约40亿美元军事援助，而两国正在协商新的援助协议。

万斯指出：「以色列的问题不是特朗普，任何在以色列认为美国总统是他们最大问题的人士，都需要清醒过来，认清这个国家目前所面临的现实处境。」