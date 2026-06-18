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纽约曼哈顿地铁上奸尸30分钟 墨西哥非法移民获刑5年

即时国际
更新时间：21:48 2026-06-18 HKT
发布时间：21:48 2026-06-18 HKT

美国纽约曼哈顿地铁去年发生恐怖奸尸案，44岁罗哈斯（Felix Rojas）发现车厢内有人倒地，竟当场脱裤子侵犯逾30分钟。他周三被曼哈顿最高法院判处5年监禁，出狱后再接受15年监督。

案发于2025年4月8日，37岁受害者冈萨雷斯（Jorge Gonzalez）登上地铁后失去知觉，倒卧在椅子上，至白厅街站（Whitehall Street station）附近死去。近3小时后，报住布碌仑的墨西哥籍被告罗哈斯登车，发现冈萨雷斯毫无反应，随即上前搜索财物并侵犯，还将受害者搬到地上，强行脱下死者长裤奸。

作案后，罗哈斯拉起死者长裤，并好整以暇坐回长椅上以逃避追捕。未几地铁警察发现尸体，当时罗哈斯都还在车厢内。

案发3周后，罗哈斯发现当局公布了监视器画面，便在儿子陪同下自首。他承认画面中人「确是我」，但又坚称「没有做那种事」。他接受认罪协商，在庭审宣判时始终保持沉默。

罗哈斯自首时交出非美国护照，移民及海关执法局（ICE）发言人证实他是非法移民，曾多次企图非法越过美墨边境进入美国。

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