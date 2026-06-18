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远离文明｜阿富汗塔利班新规定：政府人员禁用智能手机

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更新时间：20:55 2026-06-18 HKT
发布时间：20:55 2026-06-18 HKT

现代人日常生活已离不开智能手机，阿富汗极端保守的塔利班政府却决定远离文明──当局近日下令政府官员和武装人员禁用智能手机，违者面临法律及伊斯兰教法处分，手机也会被当场没收砸毁。

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英国《卫报》取得的塔利班军事法庭命令，显示新规定适用于高阶官员、低阶官员、圣战者及相关服务人员，本周生效。有网上影片显示，塔利班官员宣读禁令，同场有工作人员砸毁智能手机。

命令指出，违反禁令者手机将被销毁，并可能同时受到法律及伊斯兰教法制裁；如欲豁免，必须取得塔利班最高领导人阿洪扎达（Hibatullah Akhundzada）书面批准。

有地方扩大执行平民也被禁

据阿富汗境内报道及消息人士称，上述禁令实施方式很「随意」——在一些地区仅针对政府官员，在另一些城市和省份，禁令范围却扩及妇女、平民、医务人员、教师和学生。

一位研究阿富汗问题的分析人士指出：「很多事情都是在地方层面发生的，取决于当地某些人的决定。但同时，这也可能是全面禁令的前奏，他们只是在试探民意。」

去年曾无预警断网2天

去年9月，塔利班曾无预警下令全国断网2天，理由含糊不清，称是为了「防止不道德行为」。断网导致全国商业活动停滞，并影响了紧急服务和航空运输，私营部门和银行业一片混乱。分析人士称，就连安全部门和最高领袖办公室内部也慌了神，意识到「确实没考虑周全」才取消断网。

自塔利班从新上台以来，女性已遭受严荷的女限制，包括必须穿「全包」的波卡罩袍、不能接受中学与大学教育、难以外出和就业等。

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