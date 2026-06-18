中日关系｜5月访日中国内地游客锐减6成 连跌6个月

中日紧张关系持续，赴日游大幅降温。日本官方最新公布，5月赴日的中国内地游客人数同比大减60.4%，连续6个月低于去年同期，整体赴日的外国游客人数同比下跌3.6%。

综合日本共同社和日经中文网报道，日本国家旅游局周三（17日）公布的数据显示，5月访日外国游客人数为355万9900人，同比下降3.6%，连续两个月低于去年同期。其中，中国内地游客人数降至31万3000人，同比减少60.4%。

中日关系持续紧张，影响中国旅客赴日意愿。路透社

然而，尽管中国内地游客大幅减少，来自韩国、中国台湾地区、中东及欧美的访日游客人数均有所增长。

数据显示，韩国仍是日本最大游客来源地，5月访日人数达95万1300人，同比增长15.2%，创下同期历史新高；台湾以61万6800人次位居第二，同比增长14.6%，同样刷新同期纪录。美国游客人数为33万3700人次，同比增长7%，排名第三；中国内地则降至第四。

欧洲市场方面，多个欧洲国家4月访日人数低于去年同期，但5月恢复增长。其中，英国游客同比增长6%；德国游客增长18.8%。