G7峰会︱特朗普强调美印关系 大赞莫迪：五官精致看起来温柔像天使︱有片

美国总统特朗普周三（6月17日）与印度总理莫迪在法国见面，特朗普试图表明，他与印度总理莫迪之间并无分歧。尽管两国关系正受到贸易紧张局势、石油制裁，以及近期美国军事袭击导致三名印度海员丧生等事件的考验，特朗普热情洋溢地称莫迪是他的忠实朋友。

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特朗普「某个时候」将访问印度

周三（6月17日），在G7峰会最后一天，两人举行了会晤。莫迪是应东道主法国总统马克龙之邀，出席峰会的几位国家领导人之一。

特朗普强调美印关系，同时大夸莫迪。法新社

特朗普强调美印关系，同时大夸莫迪。kirmizicizgitr@X

特朗普强调美印关系，同时大夸莫迪。kirmizicizgitr@X

特朗普在会面中否认美印之间存在任何问题，并多次盛赞莫迪，称他是一位强硬的谈判者。特普朗说，「我们的关系再好不过了。您也这么认为吗，先生？我想我们不可能更亲密了。」

特朗普说完便伸手与莫迪握手，并补充道：「无论是他和我，还是我们两国，而这段关系真的要从我们两个人开始。」特朗普同时表示，他将在「未来的某个时候」访问印度。

特朗普更对记者说：「你看看这个男人（莫迪）。我来告诉你吧，他长得实在太精致了。他看起来那么温柔，简直就像个天使一样。」（原文：You look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice, like an angel.）

轮到莫迪发言时，他直接提及近来国内的罢工事件，并指出有数十万印度公民在世界各地的船只上工作，其中包括在霍尔木兹海峡。莫迪在感谢特朗普促成结束伊朗战争的协议后表示：「他们的安全对我们至关重要。」

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就在一周前，美国封锁霍尔木兹海峡阻碍石油运输，期间一艘位于阿曼湾的油轮遭到袭击，导致三名印度水兵身亡。印度外交部已就该起事件正式提出抗议。