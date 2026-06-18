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马拉喀什｜法国网红游摩洛哥呻「交通差、警察勒索」 回国临登机遭突袭被捕

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更新时间：17:30 2026-06-18 HKT
发布时间：17:30 2026-06-18 HKT

一名30岁的法国网红日前到摩洛哥历史古城马拉喀什（Marrakech）游玩，拍片大呻不满。她在旅程结束准备返回法国时，在机场遭摩洛哥当局突袭逮捕，被指影片有侮辱性内容及涉嫌诽谤。目前相关影片已被删除。

综合外媒报道，女事主是阿尔及利亚裔法籍女子瑙贝尔（Yass Naubelle），TikTok 粉丝超过2万人。

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她拍片抱怨当地道路混乱不堪，「从来没见过有人这样开车」，包括电单车手不戴头盔，车上载着孩子还突然换车道（cut线），称「阿尔及利亚的驾驶状况比这里好」。此外，她还指责交通警「无故」截停女司机，目的是勒索钱财。

相关影片引发关注，数百人留言热议，她在6月13日在马拉喀什迈纳拉机场（Menara Airport）准备登机回国，过了安检后遭警方突袭拘留。当地执法单位指她的影片涉嫌「诽谤摩洛哥公民」以及「冒犯执法力量」，目前扣留她以查明「背后动机」，但目前未有正式指控或出庭细节。

﻿■马拉喀什的旧城区市集非常繁忙，黄昏时段更有表演者卖艺。
﻿■马拉喀什的旧城区市集非常繁忙，黄昏时段更有表演者卖艺。

马拉喀什是欧洲游客，包括许多法国游客的热门旅游目的地，严重依赖旅游产业。当局对于社群媒体的负面争议内容高度重视，甚至以迅速且强硬的手段管控。

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