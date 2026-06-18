Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026︱土耳其30年讲波名嘴调转两队攻防5分钟 遭国家电视台炒鱿

即时国际
更新时间：16:00 2026-06-18 HKT
发布时间：16:00 2026-06-18 HKT

2026美加墨世界杯赛事爆出重大播报失误。6月15日进行的G组小组赛首战，由伊朗队对阵新西兰队，土耳其广播电视公司（TRT）球评齐门（Murat Ekrem Çimen）在直播期间出现严重口误。他在开场后的5分钟内，将两队的攻守表现全数讲反，把伊朗队的攻势说成新西兰队的，新西兰队的数据则讲成伊朗队的。赛后，TRT发表声明，宣布已将齐门踢出播报团队，并将进一步调查。

相关新闻：世界杯2026︱挪威球迷「维京海盗式」撑场超有气势 扶手梯创意「划船」︱有片

世界杯2026｜G组小组赛首战伊朗队对新西兰队。 路透社
世界杯2026｜G组小组赛首战伊朗队对新西兰队。 路透社

官方电视台：错误无法接受

土耳其广播电视公司（TRT）于17日深夜发表声明，宣布涉事评论员已被踢出2026世界杯赛事的播报团队并等候调查结果。TRT在声明中表示：「对于这项失误，我们向观众及社会大众致歉。拥有超过30年体育播报经验的人竟会犯下这样的错误，对TRT来说无法接受。」

事实上，出生于安卡拉的齐门（Murat Ekrem Çimen），其广播生涯始于1997年。他深耕电视及体育媒体行业多年，曾于Kanal A电视台担任体育总监、体育协调员及经理等重要职位。凭借丰富的体育广播经验，他于2008年加入土耳其广播电视公司（TRT）担任比赛解说员。

而土耳其广播电视公司（TRT）是官方持有的土耳其国家广播机构，为土耳其地区2026年世界杯足球赛的官方转播商。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
暴雨‧持续更新｜天文台第三度改发黄色暴雨警告信号
社会
49分钟前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
5小时前
女子被迫弃车逃生。fb：社区天气观测计划
屯门亦园路洪水涌入车 女司机弃车逃生
突发
3小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
00:36
黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈
突发
2小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
10小时前
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
黑雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸因暴雨水浸 暂停旅客及货运清关服务
社会
14分钟前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
7小时前
落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
时事热话
1小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
6小时前