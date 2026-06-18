世界杯2026︱土耳其30年讲波名嘴调转两队攻防5分钟 遭国家电视台炒鱿

2026美加墨世界杯赛事爆出重大播报失误。6月15日进行的G组小组赛首战，由伊朗队对阵新西兰队，土耳其广播电视公司（TRT）球评齐门（Murat Ekrem Çimen）在直播期间出现严重口误。他在开场后的5分钟内，将两队的攻守表现全数讲反，把伊朗队的攻势说成新西兰队的，新西兰队的数据则讲成伊朗队的。赛后，TRT发表声明，宣布已将齐门踢出播报团队，并将进一步调查。

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世界杯2026｜G组小组赛首战伊朗队对新西兰队。 路透社

官方电视台：错误无法接受

土耳其广播电视公司（TRT）于17日深夜发表声明，宣布涉事评论员已被踢出2026世界杯赛事的播报团队并等候调查结果。TRT在声明中表示：「对于这项失误，我们向观众及社会大众致歉。拥有超过30年体育播报经验的人竟会犯下这样的错误，对TRT来说无法接受。」

事实上，出生于安卡拉的齐门（Murat Ekrem Çimen），其广播生涯始于1997年。他深耕电视及体育媒体行业多年，曾于Kanal A电视台担任体育总监、体育协调员及经理等重要职位。凭借丰富的体育广播经验，他于2008年加入土耳其广播电视公司（TRT）担任比赛解说员。

而土耳其广播电视公司（TRT）是官方持有的土耳其国家广播机构，为土耳其地区2026年世界杯足球赛的官方转播商。