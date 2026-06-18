美国法院：孟晚舟证供可用于华为刑事诉讼

美国针对中国科技公司华为的诉讼持续。路透社报道，美国布鲁克林联邦法院当地时间周二（6月16日）裁定，华为高层孟晚舟在2021年与美国司法部达成延迟起诉协议中，曾表明公司在伊朗非法开展业务，这份供证可用于美国对华为进行的刑事诉讼。

孟晚舟曾被软禁多年

华为创始人任正非女儿孟晚舟2018年在温哥华转机时，加拿大政府应美国政府发布的通缉令将她逮捕，事件引发中美加关系紧张。

美国检方指控孟晚舟和华为就公司在伊朗的业务情况和合规性作出虚假陈述，误导汇丰和其他银行。

孟晚舟在加拿大被软禁近3年，争取不被引渡至美国受审。2021年9月，孟晚舟获准在温哥华进行远程审讯，并与美国司法部达成延迟起诉协议，所面对的指控被撤销，获准返回中国。

相关新闻：孟晚舟回归华为 员工欢呼「女神」

不过，针对华为的案件未了结。除误导银行等原有指控外，华为还被指盗窃商业机密和其他罪行。自2019年以来，美国政府一直限制华为获得美国科技，指控华为公司从事威胁美国国家安全的活动。相关诉讼将于9月8日遴选陪审团人员。

美国检方一直争取在对华为的刑事诉讼中使用孟晚舟供证作为对华为不利的证据，美国布鲁克林联邦法院周二作出上述裁决。