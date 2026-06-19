英国HPV疫苗计划凑效 年轻女性患者死亡率降至零

英国自2008年开始为学龄女童提供人类乳突病毒（HPV）疫苗，一项发表在医学期刊《刺针》（The Lancet）的分析指出，英格兰约有200人因为接种HPV疫苗而免于死亡。

伦敦玛丽女王大学首席研究员萨西尼（Peter Sasieni）说：「想到仅仅一剂疫苗就能几乎根除某种癌症，实在令人难以置信。」

美国迈阿密大学儿科医生替十三岁女童接种HPV疫苗。

分析指出，在2020年至2024年间，20至24岁的女性子宫颈癌死亡病例为零，是首次连续5年无人死于子宫颈癌。若没有接种疫苗，估计会有约23人死亡。

研究还发现，在12或13岁时接种HPV疫苗的儿童，如今在30岁前死于该疾病的风险已接近于零。在HPV疫苗接种运动展开之前，该年龄组每年约有20宗死亡案例。

子宫颈癌是英国女性中常见癌症第14位，每年约有3,300人确诊，据信99%病例是由HPV引起。大多数 HPV 感染会自行痊愈且不会造成任何问题，但部分感染会导致细胞异常变化，并可能在数年后演变成癌症。

资助这项研究的英国癌症研究协会（Cancer Research UK）形容今次发现是「令人难以置信的里程碑」，但同时警告，英格兰的疫苗接种率目前仍低于建议水准。

英国英国政府已承诺，将在2040年前消除子宫颈癌视为公共卫生问题。