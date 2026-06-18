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日本夫妇被捕 涉用技术签证引入中国籍保姆

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更新时间：14:49 2026-06-18 HKT
发布时间：14:49 2026-06-18 HKT

日本一对夫妇被指以虚假内容，替一名中国籍保姆申请日本居留资格，因而被警方拘捕。据指这对夫还曾协助中国富裕阶层人士移居日本，警视厅正进行详细调查。

被指协助中国富豪移居日本

被捕夫妇分别是39岁的蓝泽鹏程及其37岁妻子蓝泽奥莉维亚，住在东京港区，是一间公司的高层，被指涉嫌违反《出入境管理法》。

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警方指出，这对夫妇以虚假内容申请「技术、人文知识、国际业务」居留资格，3年前协助一名40多岁的中国籍保姆入境，这种工作签证原本是为翻译、资讯处理等职位而设。

据信他们受到当时在日本工作的中国籍女子委托，非法帮助该保姆入境。该保姆今年4月因涉嫌违反《出入境管理法》被捕，随后已被起诉。

警视厅表示，去年11月左右起至今年接获匿名举报，称有「中国富裕阶层让多名学龄前儿童居住于港区内的公寓，并让上述保姆做居留资格范围以外的工作」。

被捕夫妇还被指曾协助中国富裕阶层移居日本，两人全面否认指控。警视厅正在调查详情。

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