G7闭幕｜特朗普：日本在高市早苗领导下表现得很好 她是我头号粉丝︱有片

美国总统特朗普（Donald Trump）6月17日在参加完G7峰会后表示，日本首相高市早苗是世界各国领导人中最支持自己的「头号粉丝」（Biggest Fan），更认为日本在她的带领下「表现得非常好」。

日本未有参与美伊冲突

特朗普参加完G7峰会、在法国温泉度假地埃维昂莱班（Evian-les-Bains）的记者会上发表上述言论，他还表示「日本做得非常好，我必须告诉你们，她（高市早苗）认为我做得非常出色，你们应该打电话问她，她也做得非常好」。

在特朗普被问及是否曾经要求其他G7成员派遣武装部队，参与霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的相关行动后，他才发表了上述言论。

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特朗普亦补充，「我问她（高市早苗）『你们想稍微参与一下（伊朗战争）吗？』，我没有极力劝说，但她说『不，我们不想参与』，没有人想参与，最终我们自己与以色列和阿拉伯国家进行了合作」。

与其他G7成员国领导人不同，高市早苗一直避免就美伊战争和其他棘手问题批评特朗普。据悉，高市早苗今年3月于白宫与特朗普见面时曾称赞他是「唯一能为世界带来和平与繁荣的人」。