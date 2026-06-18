伊朗局势｜一文看清2026美以伊冲突时间线与停战备忘录

中东局势在2026年历经多番惊涛骇浪后，在6月中下旬终于迎来重大转机。巴基斯坦总理谢里夫在6月18日证实伊朗将重开霍尔木兹海峡、美国同步解除封锁，这场牵动全球神经的美伊冲突总算看见和平曙光。回顾这场在2026年爆发的世纪冲突，双方在军事、外交与能源战上多次激烈交锋，本文特别整理2026美伊战事的关键时间线，梳理这场改变地缘政治格局的冲突始末。

美以率先发起「史诗怒火行动」

2月28日，美国与以色列联手对伊朗发动军事打击，时任伊朗最高领袖哈梅内伊及多名军方高层在空袭中身亡。作为反击，伊朗伊斯兰革命卫队发起「真实承诺-4」行动，向中东地区美军基地和以色列境内目标发射导弹与无人机。

3月2日，黎巴嫩真主党使用火箭和无人机，打击了以色列海法地区以南的一处以军导弹防御基地。以色列国防军随即宣布，将在黎巴嫩全境展开对真主党目标的打击。

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3月初，伊朗发射导弹反击以色列内坦亚市。法新社

3月初，德黑兰受袭后，上空冒出大量浓烟。新华社

伊朗发射导弹反击以色列内坦亚市。法新社

3月3日，美国国务院在3小时内连续发布6条撤离令，要求驻中东6国的美方非必要政府人员立即撤离。同时，伊朗方面表示霍尔木兹海峡已完全处于其控制之下，十多艘油轮在该海峡遭砲弹击中。

3月初，美国国务院已向全球美国公民发布安全警示。路透社

3月8日，伊朗专家会议推举已故最高领袖哈梅内伊之子穆杰塔巴．哈梅内伊为伊朗新任最高领袖。

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伊朗新的最高领袖穆杰塔巴。

德黑兰一个屏幕展示新领袖穆杰塔巴的肖像。路透社

伊朗革命卫队已宣誓效忠穆杰塔巴。美联社

3月10日至12日，伊朗使用精确导引导弹及超重型导弹打击美以军事基地。穆杰塔巴．哈梅内伊发表就任后首份声明，明确表示不会放弃复仇，并将继续封锁霍尔木兹海峡，呼吁地区邻国关闭美军基地。

伊朗向特拉维夫发射一枚导弹。路透社

特拉维夫在以色列导弹袭击下损毁，有汽车受损。法新社

3月13日，特朗普宣布，美军对伊朗石油出口枢纽哈尔克岛发动了猛烈轰炸，称已「彻底摧毁岛上所有军事目标」，但暂未波及岛上的石油设施。

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伊朗位于波斯湾北部的石油业重镇哈尔克岛。 美联社

美军声称摧毁伊朗多艘布雷船，图为在该行动中一枚抛射物击中伊朗海军舰艇。

3月15日，伊朗外交部长阿拉格齐提出战争结束的两个条件，即确保战事彻底结束和要求对方支付赔偿金，并明确霍尔木兹海峡不对美国及其盟友船只开放。

伊朗高层相继丧生

3月17日，特朗普在社群媒体发文称，多数北约盟友不愿参与对伊军事行动，美国不再需要其帮助。同日，伊朗证实准军事组织「动员穷人组织」指挥官吴拉姆-礼萨．苏莱曼尼（Gholamreza Soleimani）在美以攻击中丧生。

前「动员穷人组织」指挥官指挥官苏莱曼尼被击杀。法新社

3月18日，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里．拉里贾尼（Ali Larijani）、情报部长伊斯梅尔．哈提卜（Esmail Khatib）均在美以空袭中遇害。

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伊朗国家最高安全官员拉里贾尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空袭中丧生。美联社

3月21日，美以联合空袭了伊朗纳坦兹铀浓缩设施；伊朗随即反击，打击了以色列南部城市迪莫纳和阿拉德。特朗普随后在社群媒体喊话伊朗，要求在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将摧毁其境内的发电厂。

纳坦兹核设施是伊朗最敏感的军事设施之一、也是最大的铀浓缩中心。美联社

3月22日，伊朗武装部队发表声明，若美方袭击伊朗发电厂，将全面关闭霍尔木兹海峡，并打击地区内所有设有美军基地国家的发电设施。

3月23日，特朗普称美伊已进行「富有成效的对话」，决定将打击伊朗发电站的时间推迟5天；但伊朗外交部明确否认双方存在任何对话。

3月24日至25日，以媒称，美国已透过第三方向伊朗转交了包含15个要点的停火计划。美军表示已打击超1万个伊朗军事目标，伊朗则称至少1,750人死亡、2.28万人受伤。

3月26日，特朗普再次叫停对伊朗能源设施的空袭计划，将最新时限设为美东时间4月6日晚8时。巴基斯坦外长透露，美伊正透过巴基斯坦居中传话进行间接谈判。

3月28日，也门胡塞武装首次使用弹道导弹打击以色列敏感军事目标，被以色列媒体视为其「加入战争」的标志。

3月29日，伊朗发动「真实承诺-4」行动第86波攻势，表示已精准打击美军在中东地区的部分军事设施及美军第五舰队设施，并击毁美军一架E-3「哨兵」预警机。同日，美国多地爆发反战示威抗议，要求结束对伊军事攻击。

3月20日前后，一美军F-35隐形战机在伊朗上空疑似遭地面火力击中受损，被迫紧急降落。路透社

美国中央司令部证实，两架支援针对伊朗「史诗怒火行动」的KC-135加油机于伊拉克西部空域发生意外。CBS NEWS画面截图

美军KC-135空中加油机。路透社

3月30日，伊方表示迄今未与美国进行任何直接谈判，美方所谓的停火「15点计划」「过分且不合理」。特朗普则对媒体称美伊透过巴基斯坦的间接谈判「进展顺利」，伊朗已同意停火计划中的「大部分内容」。

3月31日，伊朗透过霍尔木兹海峡管理方案，明确禁止美国、以色列及伊单边制裁国家的船只通过。特朗普在社群媒体上建议因海峡关闭而无法获得航空燃油的国家「从美国购买」或「鼓起勇气去抢过来」。

4月1日，伊朗总统佩泽希齐扬公开现身德黑兰集会，庆祝伊朗伊斯兰共和国日。其表示伊朗有结束战争的意愿，但需对方作出不再侵略的保证；伊方发动第89波攻势，使用重型导弹、攻击型无人机及火箭弹打击了打击了美以多个军事目标。美国「布殊号」航空母舰打击群前往中东执行部署任务。

4月2日，伊朗总统发表公开信表示对一般美国人无敌意，并重申将继续抵抗侵略。特朗普发表全国电视讲话，宣称对伊军事行动取得「压倒性胜利」；美参议院民主党领袖舒默猛批特朗普演说「内容散漫、逻辑混乱」。

有美军军机被击中

4月3日，伊朗称击落一架美军F-35战斗机，并称这是12小时内击落的第二架美机。革命卫队也宣布，已对美军在科威特的一处两栖舰艇集结点、以色列海法的空军基地以及特拉维夫地区的超过50个目标发动了导弹袭击。美军中央司令部否认战机被击落。

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4月4日，伊朗军方称防空系统在霍尔木兹海峡附近击中一架美军A-10型攻击机，并击落多架无人机及巡航导弹。特朗普称战机被击落不影响与伊朗的谈判。

美国官员证实，有A-10「雷霆二式」攻击机遇袭。路透社

美媒引述美国官员证实，另一架前往支援的 A-10「雷霆二式」攻击机亦不幸遇袭，最终在科威特境内坠毁。路透社资料图片

4月5日，据伊朗媒体报道，美军试图在伊朗境内营救被击落战斗机的飞行员，但行动「彻底失败」，期间多架美机被击落。特朗普再次威胁伊朗若不开放霍尔木兹海峡将「活在地狱中」，以色列则加大对黎巴嫩真主党基础设施的打击。

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4月6日，伊朗发动「真实承诺-4」行动第98波攻势，打击美以指挥、作战、后勤基地及军事设施，迫使一艘美军两栖攻击舰后撤至印度洋南部。伊朗革命卫队情报机构负责人哈德米在美以攻击中身亡。特朗普再次将对伊朗能源设施动武的最后期限，延后至美东时间4月7日晚间8时。

美伊同意立即停火

4月7日，伊朗全国多地民用基础设施遇袭。特朗普威胁伊朗称「今晚，整个文明将消亡，永不复返」。以色列总理内塔尼亚胡证实以军袭击了伊朗境内的铁路、桥梁及石化综合设施。

4月8日清晨，巴基斯坦总理夏巴兹宣布，伊朗、美国及双方盟友同意立即在包括黎巴嫩在内的所有地区停火，停火立即生效。伊朗宣布将于10日在伊斯兰堡与美国展开为期两周的谈判，霍尔木兹海峡将在两周内实现安全通航，并公布10项停战条款；特朗普和以色列均同意停火两周。

美伊面对面谈判

4月11日，美国和伊朗双方代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判，谈判于12日上午结束，双方未达成任何协议。

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4月12日，谈判无果而终后，特朗普12日威胁将「封锁」霍尔木兹海峡；美军中央司令部则称将对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，美国的唯一出路是赢得伊朗民族的信任。一位以方高级安全官员说，以色列正在为「战火可能重燃」做准备。

4月23日，美国总统特朗普在社群媒体发文宣布，以色列和黎巴嫩的停火将延长三周。

5月2日，伊朗媒体揭露伊方日前经由斡旋方巴基斯坦向美国转交的最新谈判方案内容，总计14点提议，聚焦「结束战争」。伊方提议的主要内容包括确保不再发生军事侵略、美军从伊朗周边地区撤出、解除海上封锁、解冻伊朗被冻结资产、支付赔偿、取消制裁、在所有战线(包括黎巴嫩)实现和平、建立霍尔木兹海峡新的管理机制等。对此，特朗普威胁称，伊朗「尚未为数十年来的所作所为付出足够大的代价」。

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停火协议不时遭打破

5月8日，美军在霍尔木兹海峡对多艘试图突破封锁的空载伊朗油轮发动空袭。伊朗外交部强烈谴责美国军队对伊朗两艘油轮及霍尔木兹海峡沿岸多个地点的袭击。

5月19日，美国总统特朗普说，如果伊朗不与美国达成协议，美国可能得再给伊朗一次「重击」。他还称，此前一天「只差一个小时」就要下令打击伊朗。

5月25日，美军中央司令部发言人说，美军当天对伊朗南部的导弹发射阵地和布雷艇发动「自卫性」空袭。伊朗表示「美军承认违反停火协议」。

5月29日，特朗普就结束伊朗战事提出条件。特朗普说，伊朗必须同意永远不拥有核武。霍尔木兹海峡必须立即开放，双向通行无阻，不收取任何通行费。所有水雷必须清除。

5月31日，以色列总理内塔尼亚胡称，以军已攻下位于黎巴嫩南部的博福特城堡（Beaufort Castle）。

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以军攻入城堡情景。路透社

以色列总理内塔尼亚胡于5月31日高调宣布，以军已攻占位于黎巴嫩南部的战略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。路透社

是次失守的博福特城堡在阿拉伯语中被称为「阿尔沙基夫城堡」（Al-Shaqif castle），历史悠久。路透社

以色列总理内塔尼亚胡于5月31日高调宣布，以军已攻占位于黎巴嫩南部的战略重地博福特城堡（Beaufort Castle）。路透社

6月1日，以方发表声明说，已下令以军对黎首都贝鲁特代希耶地区发动空袭。

6月8日凌晨，以军发表声明说，以空军对伊朗西部和中部地区的军事目标实施空袭。伊朗首都德黑兰、大城市大不里士和伊斯法罕等地当天凌晨相继传出爆炸声。特朗普警告以色列总理内塔尼亚胡，如果重启对伊朗作战，以色列可能陷入「孤立无援」境地。

美伊接近「达成协议」

6月11日，美国总统特朗普在白宫表示，他已与伊朗达成重大协议。同日，伊朗外交部发表声明，强烈谴责美国对伊朗发动新一轮军事打击，并指责美方严重违反4月8日达成的停火安排。

在伊朗首都德黑兰北部展出的伊朗国产导弹。 美联社

6月13日，伊朗媒体报道，已故最高领袖哈梅内伊遗体告别、送葬及安葬仪式安排已确定。7月4日至5日，遗体告别仪式将在伊朗首都德黑兰举行。

伊朗确定将在德黑兰、库姆及马什哈德三座主要城市，为哈梅内伊举行隆重的国葬与告别仪式。路透社

伊朗确定将在德黑兰、库姆及马什哈德三座主要城市，为哈梅内伊举行隆重的国葬与告别仪式。路透社

伊朗前最高领袖哈梅内伊的国葬安排终于敲定。路透社

6月14日，特朗普表示，美伊协议「现在完成」，随著协议19日签署，霍尔木兹海峡将重新开放。

6月15日，美伊确认达成协议。伊朗最高国家安全委员会当天凌晨发表声明，正式确认伊美停战谅解备忘录达成。伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，「伊斯兰堡备忘录」正式签署仪式将于19日在瑞士举行。

6月16日，美国总统特朗普称，美国和伊朗协议谈判已进入第二阶段，「这应该比第一阶段更容易」。特朗普表示，美国不会在伊朗投入任何资金。对他而言「唯一重要的事」是伊朗永远不会拥有核武器，如果伊朗政府企图取得核武器，伊朗将「遭受毁灭性打击」。

6月17日，美国和伊朗已远端签署「谅解备忘录」，并且已经「生效」，内容共有14点。内容包括美伊立即且永久终止所有战线的军事行动，包括在黎巴嫩境内的行动，并承诺从现在起不发起任何军事行动；双方最多60天内进行谈判并达成最终协议，经同意后可延长期限；美军将解除对霍尔木兹海峡的封锁；美方提供至少3,000亿美元用于伊朗的重建与经济发展等重点。

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代表伊朗签署停战备忘录的是总统佩泽希扬齐。

白宫称，特朗普已签署与伊朗的停战备忘录。路透社

目前尚不清楚原定于19日在瑞士举行的签署仪式是否仍将按计划进行。