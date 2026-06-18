伊朗局势︱霍尔木兹海峡准备重开 德国扫雷舰赴红海候命

中东局势出现重大转机。巴基斯坦总理谢里夫于6月18日透露，伊朗已同意「立即」重新开放具战略地位的霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），与此同时，美国也将「立即」解除对该区域的封锁行动。此举有望大幅缓解国际紧张局势。

外界目前正密切关注这项重大宣布能否真正落实，以及其对国际油价和地缘政治带来的后续效应。

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作为全球最关键的石油海上运输枢纽，霍尔木兹海峡每日有大量原油运往世界各地。过去因美伊关系紧张，该航道多次面临封锁危机，并导致全球能源市场剧烈波动。

路透社报道，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）18日在北约（NATO）布鲁塞尔会议场外向记者透露，扫雷舰「富尔达号」（Fulda）与补给舰「摩泽尔号」（Mosel）已穿越苏彝士运河，正朝红海方向航行。但他强调，德国若要正式参与扫雷行动，须事先取得伊朗与阿曼的同意，且后续行动走向取决于美伊谈判进展。

共同社则引述日本外相茂木敏充表示，据他所知日方未接获具体要求，海峡内是否确实布设水雷目前也「尚无确切消息」。