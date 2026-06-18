Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本拟5年派3万青年出国学习 聚焦半导体AI量子计算

即时国际
更新时间：08:38 2026-06-18 HKT
发布时间：08:38 2026-06-18 HKT

日媒报道，日本政府计划未来5年派遣3万名青年研究人员赴海外深造，协助他们接触世界级研究环境，并在人工智能(AI)、半导体、量子计算等尖端领域累积经验。

海外留学率逊于法德韩中

《日本经济新闻》报道，政府计划在2026至2030财政年度期间，派遣合共3万名年轻研究人员到海外进行中长期研究。这项人才培育措施将纳入最快本月敲定的《综合创新战略2026》，是高市早苗内阁推动「新技术立国」战略的核心政策之一。该战略旨在指导日本未来科技政策的发展方向，其中包括AI、半导体和量子计算等17个战略领域的重点发展。

日本政府也考虑扩大海外研究资助计划，以减轻年轻研究人员赴海外从事科研活动的经济负担。目前，政府设有一项特别研究员计划，为过去五年内获得博士学位或即将获得博士学位的研究人员，提供最长两年的海外科研支援。

日政府扩大海外科研人才派遣规模的措施，源自对科研竞争力下降的担忧。文部科学省数据显示，2023财年赴海外参加31天研究活动的日本研究人员有3623人，虽较前一财年增加378人，仍不及2000财年7674人的一半。

2023年数字显示，日本每千名大学生中拥有海外学习经验的人数为8.6人，远低于法国和德国的约40人，南韩的32.5人和中国的18.1人。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
19小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
20小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
4小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
18小时前
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯
影视圈
11小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
22小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
22小时前
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
世界杯2026｜C朗触球最少、两度失机 马天尼斯：要求换走C朗毫无道理
足球世界
44分钟前
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录全文 白宫：特朗普已电子签署
即时国际
1小时前
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
康文署笋工推介｜兼职球场助理时薪达$72 中五学历即可申请 负责查飞/带位/活动前后准备
生活百科
17小时前