日本拟5年派3万青年出国学习 聚焦半导体AI量子计算

日媒报道，日本政府计划未来5年派遣3万名青年研究人员赴海外深造，协助他们接触世界级研究环境，并在人工智能(AI)、半导体、量子计算等尖端领域累积经验。

海外留学率逊于法德韩中

《日本经济新闻》报道，政府计划在2026至2030财政年度期间，派遣合共3万名年轻研究人员到海外进行中长期研究。这项人才培育措施将纳入最快本月敲定的《综合创新战略2026》，是高市早苗内阁推动「新技术立国」战略的核心政策之一。该战略旨在指导日本未来科技政策的发展方向，其中包括AI、半导体和量子计算等17个战略领域的重点发展。

日本政府也考虑扩大海外研究资助计划，以减轻年轻研究人员赴海外从事科研活动的经济负担。目前，政府设有一项特别研究员计划，为过去五年内获得博士学位或即将获得博士学位的研究人员，提供最长两年的海外科研支援。

日政府扩大海外科研人才派遣规模的措施，源自对科研竞争力下降的担忧。文部科学省数据显示，2023财年赴海外参加31天研究活动的日本研究人员有3623人，虽较前一财年增加378人，仍不及2000财年7674人的一半。

2023年数字显示，日本每千名大学生中拥有海外学习经验的人数为8.6人，远低于法国和德国的约40人，南韩的32.5人和中国的18.1人。