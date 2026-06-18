世界杯2026｜苏格兰暌违廿八年首胜 美媒：球迷喝干波士顿酒吧啤酒

2026世界杯足球赛不仅在球场内激战连场，场外的球迷消费力同样震撼全美。阔别世界杯决赛周长达28年的苏格兰国家队，日前在波士顿吉列体育场以1比0击败海地，迎来历史性首胜。这场胜仗直接引爆了远渡重洋、被称为「格子军团」（Tartan Army）的数万名苏格兰死忠球迷的疯狂庆祝潮。

经典拉格啤酒几近清空 酒厂惊呼「从未见过如此阵仗」

据美国波士顿多家酒吧及知名啤酒酿酒厂透露，全城酒吧在过去数日内遭到苏格兰球迷「蝗虫式」进占，惊人饮酒量不仅比平日高出四倍，更打破当地维持了30年的最高历史纪录，销量足足比传统饮酒狂欢节日「圣帕特里克节」还要飙升三倍，多间商户高呼「全城啤酒被饮干！」

这场震撼波士顿餐饮业的「啤酒饥荒」发生于上周四至周日期间。波士顿著名啤酒品牌Sam Adams的母公司波士顿啤酒公司（Boston Beer Co.）昨日发表新闻稿，指其位于波士顿市中心的旗舰体验馆（Boston Taproom），在刚过去的周末被苏格兰球迷彻底「攻陷」。

该体验馆经理德凯恩（Billy DeCain）接受 NBC 电视台访问时惊呼：「我们在这里经营了三十多年，从未见过如此夸张的阵仗！」据悉，该店平日提供20款精酿生啤酒，当中不乏多款仅此一家的限定口味，然而大批苏格兰球迷进店后，却「专一地」疯狂点购其招牌「波士顿拉格啤酒」（Boston Lager）。短短四天内，苏格兰球迷饮掉的啤酒总量，竟是该店在美国独立日（7月4日）等传统黄金长假期销量的整整四倍，逼得酒厂必须在周六清晨安排「紧急物流」漏夜补货。

全城著名酒吧被「饮到干涸」 苏格兰传统啤酒高踞畅销榜首

全城陷入狂欢，受灾的远不止一家旗舰店。当地地标爱尔兰酒吧「Hennessy's Bar」的首席运营官索默斯（Noelle Somers）向《波士顿环球报》透露，这几天苏格兰球迷带来的营业额和啤酒消耗量，足足是当地最著名饮酒节日「圣帕特里克节」的三倍，直言店内的库存随时面临断供。

另一家市中心著名酒吧「The White Bull Tavern」负责人莫里斯（Paul Morris）亦无奈表示，店内基本上所有酒类在周六深夜已被全数「清仓」，当中苏格兰本土品牌「Tennent's」啤酒最快被一扫而空。前来光顾的苏格兰球迷戴夫（Dave Orr）向传媒笑言：「这里的 Scottish fans 简直把整个地方都饮干了！到了最后，吧台只剩下最淡口、平时没人喝的百威淡啤（Bud Light）。不过，这群球迷真的太不可思议了，他们只是纯粹在喝酒、开派对、享受胜利，气氛极其欢乐融洽。」

风笛声响彻红袜队芬威球场 格子军团周五将再战摩洛哥

这场由苏格兰人带来的狂欢派对在球赛结束后并未停歇。周日，在苏格兰队赢波后不满24小时，美国职棒大联盟（MLB）波士顿红袜队趁势在主场芬威球场（Fenway Park）隆重举办「苏格兰日」主题活动。

数以万计的格子军团球迷随即发起大规模街头游行，众人由埃文斯路公园（Evans Way Park）一路步行进军球场。游行队伍前列更有大批身穿传统苏格兰裙的乐手吹奏苏格兰风笛，将浓烈英伦风情破天荒带入新英格兰地区。据保守估计，当日至少有5,000名球迷参与了这场街头漫步，而最终涌入芬威球场观看红袜队对战德州游骑兵队的苏格兰球迷更达数万人。根据赛程，苏格兰国家队将于本周五（19日）移师吉列体育场迎战另一强敌摩洛哥，波士顿各大酒吧已严阵以待，紧急增加本周的啤酒配送次数，誓要迎战第二波「饮干全城」的消费洪流。