伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录14项条款 白宫：特朗普已电子签署

美国特朗普政府于当地时间周三（17日）打破长达数日的保密，以匿名方式主动向国际主流传媒记者逐字宣读了该份至今仍被伊朗军方严密封锁的「美伊谅解备忘录」草案初稿。草案核心条款首度全盘曝光，内容显示美国在确保霍尔木兹海峡通航及放宽制裁上作出了实质性妥协。与此同时，白宫对外公布，总统特朗普与伊朗总统佩泽希扬齐已签署备忘录，而伊方称双方以电子方式签署。

草案纳入维护黎巴嫩主权

美联社报道，根据多名拒绝公开身份的美国资深官员向传媒披露的草案文本显示，这份定于本周五（19日）在瑞士正式落笔签署的谅解备忘录，写明了一套针对伊朗高浓度浓缩铀的全新「最低稀释标准」，要求德黑兰当局必须将核原料纯度逐步降至民用水平。作为对等交换条件，一旦备忘录正式签署，美国将会即时采取行动，暂时「豁免」（Waive）而非「彻底取消」部分针对伊朗实施的广泛经济与金融制裁。

然而，草案中有关国际石油命脉「霍尔木兹海峡」的通航条款，却曝露出美方的让步。条文显示，美国草拟的文本仅仅确保了该水道在未来60天之内享有「免通行费」的自由航行权，但文字中字眼模糊，完全未有排除伊朗在60天期限过后，有权向通过该海峡的国际商船与油轮强行征收高昂通行费的可能性。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，霍尔木兹海峡的商船通行将立即启动，并在30天内恢复正常运营，但免费通行仅适用于60谈判期内。

美国公开的谅解备忘录14点内容全文如下：