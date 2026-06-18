伊朗局势｜美国公布停战谅解备忘录14项条款 白宫：特朗普已电子签署
发布时间：01:55 2026-06-18 HKT
美国特朗普政府于当地时间周三（17日）打破长达数日的保密，以匿名方式主动向国际主流传媒记者逐字宣读了该份至今仍被伊朗军方严密封锁的「美伊谅解备忘录」草案初稿。草案核心条款首度全盘曝光，内容显示美国在确保霍尔木兹海峡通航及放宽制裁上作出了实质性妥协。与此同时，白宫对外公布，总统特朗普与伊朗总统佩泽希扬齐已签署备忘录，而伊方称双方以电子方式签署。
草案纳入维护黎巴嫩主权
美联社报道，根据多名拒绝公开身份的美国资深官员向传媒披露的草案文本显示，这份定于本周五（19日）在瑞士正式落笔签署的谅解备忘录，写明了一套针对伊朗高浓度浓缩铀的全新「最低稀释标准」，要求德黑兰当局必须将核原料纯度逐步降至民用水平。作为对等交换条件，一旦备忘录正式签署，美国将会即时采取行动，暂时「豁免」（Waive）而非「彻底取消」部分针对伊朗实施的广泛经济与金融制裁。
然而，草案中有关国际石油命脉「霍尔木兹海峡」的通航条款，却曝露出美方的让步。条文显示，美国草拟的文本仅仅确保了该水道在未来60天之内享有「免通行费」的自由航行权，但文字中字眼模糊，完全未有排除伊朗在60天期限过后，有权向通过该海峡的国际商船与油轮强行征收高昂通行费的可能性。
伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，霍尔木兹海峡的商船通行将立即启动，并在30天内恢复正常运营，但免费通行仅适用于60谈判期内。
美国公开的谅解备忘录14点内容全文如下：
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美利坚合众国、伊朗伊斯兰共和国及其在当前战争中的盟友，透过签署本谅解备忘录，宣布立即且永久终止所有战线的军事行动，包括在黎巴嫩境内的行动，并承诺从现在起互不发动任何战争或任何军事行动，且克制互不进行武力威胁或使用武力，并确保黎巴嫩的领土完整与主权。最终协议将确认永久终止所有战线（包括在黎巴嫩境内）的战争，以及本段的其他条款。
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美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国承诺尊重彼此的主权和领土完整，并克制互不干涉彼此的内政。
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美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议，经双方同意后可延长期限。
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本谅解备忘录一经签署，美利坚合众国将立即开始解除其对伊朗伊斯兰共和国的海上封锁及任何干扰或阻碍，并将在30天内完全结束海上封锁。在此期间，船只的通行流量将与伊朗伊斯兰共和国所恢复的战前通行数量成比例。美利坚合众国进一步承诺，在最终协议达成后的30天内，将其军队从伊朗伊斯兰共和国的邻近地区撤出。
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本谅解备忘录签署后，伊朗伊斯兰共和国将尽其最大努力做出安排，仅限60天内，确保商业船只从波斯湾至阿曼海（反之亦然）的安全通行且不收取任何费用。商业船只的通行将立即开始，且考虑到伊朗伊斯兰共和国需要清除技术与军事障碍以及进行除雷，通航将在30天内建立。伊朗伊斯兰共和国将与阿曼苏丹国进行对话，并与波斯湾其他沿岸国家进行讨论，根据适用的国际法以及霍尔木兹海峡沿岸国家的主权权利，以界定霍尔木兹海峡未来的管理与海事服务。
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美利坚合众国承诺与地区伙伴共同制定一项最终且经双方同意的计划，提供至少3,000亿美元用于伊朗伊斯兰共和国的重建与经济发展。该计划的实施机制将作为最终协议的一部分，在60天内拍板定案。 所有相关金融交易所必需的许可证、豁免和准许，均将由美利坚合众国授予。
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美利坚合众国承诺，作为最终协议中双方同意之时间表的一部分，终止针对伊朗伊斯兰共和国的所有类型制裁，包括联合国安理会决议，即国际原子能机构（IAEA）理事会决议，以及所有美国单方面的主要与次要制裁。伊朗伊斯兰共和国与美利坚合众国承认上述终止制裁问题的关键重要性，并表达了立即在谈判中解决这些问题的意向，以达成共同协议。
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伊朗伊斯兰共和国重申，其不得获取或发展核武器。美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国已同意，根据第七段所述之时间表内双方将共同同意的机制，解决现存浓缩燃料的处置问题，其最低限度的方法为在国际原子能机构（IAEA）的监督下进行现场稀释。 双方亦同意，在最终协议中达成满意的框架基础上，讨论讨论铀浓缩问题以及其他经双方同意、与伊朗伊斯兰共和国核能需求相关的事宜。最终协议将确认本段的条款。美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国承认上述核问题的关键重要性，并表达了立即在谈判中解决这些问题的意向，以达成共同协议。
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在最终协议悬而未决期间，美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国同意维持现状。伊朗伊斯兰共和国将维持其核计划的现行现状，美利坚合众国将不会实施任何新的制裁，亦不会在该地区部署额外的军队。
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美利坚合众国承诺，自本谅解备忘录签署后直至制裁终止为止，美国财政部将立即发布豁免，允许伊朗原油、石油产品及其衍生产品的出口，以及所有相关服务，包括银行交易、保险、运输等。
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美利坚合众国承诺，在本谅解备忘录实施后，将完全开放伊朗伊斯兰共和国被冻结或受限制的资金和资产以供使用。美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国将在谈判期间，就释放该等资金的相关程序达成共同协议。此类资金无论是保留在原账户还是转移，均应完全可用于向伊朗伊斯兰共和国中央银行指定的任何最终受益人进行支付。美利坚合众国承诺据此核发所有必要的许可证和授权。
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美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国同意，将建立一个执行机制，以监督本谅解备忘录的成功实施以及未来对最终协议的遵守情况。
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在签署本谅解备忘录后，并在开始实施本谅解备忘录第1、4、5、10和11段且持续实施这些措施的前提下，美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国将专门针对其他段落展开关于最终协议的谈判。
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最终协议将由一项具约束力的联合国安理会决议予以认可。