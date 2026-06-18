伊朗局势｜传美伊最快今日电子签署停战谅解备忘录 提早解封霍尔木兹海峡 

美伊两国原定于周五（19日）在瑞士日内瓦举行历史性的停战谅解备忘录签署仪式，惟据美媒最新报道，美伊及各方斡旋国目前正在商议，将签署时间破天荒提早至最早今日（周三），改以远程电子数码方式签署完成，而外界最为关注、涉及重开霍尔木兹海峡的条款亦将即时生效。

美媒 Axios 援引一名参与斡旋的外交官以及另一位知情人士报道，各方之所以突然希望「提早签约」，其核心目的非常纯粹，就是为了能比原定的周五期限更早打通已被局部封锁的霍尔木兹海峡航道，让全球石油航运恢复正常。

报道指特朗普政府目前正承受著来自美国国内朝野要求立即、完整公开谅解备忘录文本的巨大政治压力。美联社

除了经济与能源考量外，美国国内暗涌激烈的政治内斗，亦被指是另一大关键推动力。报道指，连日来，华府反对派及国会鹰派强烈抨击特朗普对伊政策出现「重大战略退让」，甚至质疑新协议暗藏向德黑兰输送利益。白宫目前正承受著来自美国国内朝野要求立即、完整公开该份谅解备忘录文本的巨大政治压力。特朗普政府内部评估，一旦双方在周三完成电子签署，美国或将能顺理成章地最终对外公布协议的完整文本，以此向国会展示谈判成果，从而有效化解国内反对阵营的政治围剿。