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华籍学者美国研发出吸水外套 凭空气日产最多900毫升水

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更新时间：21:27 2026-06-17 HKT
发布时间：21:27 2026-06-17 HKT

美国德州大学奥斯汀分校，研发出一种纺织物，可以将空气中的湿气转化为水，由此织物造成的吸水外套，每日最多可产生400至900毫升水，户外活动可以背小些水。此研究的其中一名主要领导者，是中国出身的科学家余桂华（Guihua Yu, 译音）。

特殊纤维供水分子快速流动

据德州大学奥斯汀分校官网介绍，过去从空气中取水的装置，多为箱子、面板，该研究团队则利用特殊的纺织纤维，制作出集水布料，令取水装置变得可携带和个人化。

余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网
余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网
余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网
余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网
余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网
余桂华任主要领导的研究，开发出可从空气制造水的特殊纺织纤维。德州大学奥斯汀分校官网

研究团队利用特殊纺织纤维，收集空气中的水蒸气，在纤维表面快速凝结，然后导入到可拆卸的集水装置，再透过加热便可取得饮用水。视乎环境湿度，吸水外套每日可产生约400至900毫升水。

介绍指，上述特殊纤维较传统的集水材料，效率提升3至10倍。关键是团队设计出可以让水分快速流动的结构，令水蒸气可以迅速转化为液态，便于收集。

论文共同作者强斯敦（Keith Johnston）表示，该研究主要的意义在于制造出水分子快速流动的路径，并非仅仅研究出新的集水材料，令可携带和个人化的集水装置能在现实中应用。

余桂华毕业于安徽

研究发表于《科学先端》（Science Advances）期刊。团队除了衣服外，也在研究应用到背包、帐篷、紧急避难所和其他户外装备，使人们日常携带的物品也能从空气中收集水分，进而应用在户外活动、偏远地区作业、灾害应变，以及干旱或基础设施匮乏地区的水资源取得。

据德州大学奥斯汀分校官网介绍，余桂华在安徽的中国科学技术大学取得学位。后于哈佛大学取得博士学位。目前在德州大学奥斯汀分校，担任材料科学与工程学以及机械工程学教授。

 

 
 

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