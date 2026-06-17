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《超级孖宝兄弟》︱40年未拆封任天堂游戏带拍卖 2340万天价创全球新高

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更新时间：15:15 2026-06-17 HKT
发布时间：15:15 2026-06-17 HKT

美国德州达拉斯的遗产拍卖行（Heritage Auctions）近日举办首场电子游戏专场拍卖会，其中一盒全新未拆封的任天堂NES版《超级玛利欧兄弟》（Super Mario Bros.，香港玩家俗称「超级孖宝兄弟」）游戏盒带，最终以高达300万美元（约2340万港元）的天价成交，一举打破全球电子游戏公开拍卖的最高历史纪录。

鉴定为近乎完美状态

这款创下天价的游戏盒带，其惊人价值源于极其罕见的版本以及无可挑剔的保存状态。据悉，该盒带属于极早期的第二版，包装上贴有任天堂于一九八六年初启用的光面封口贴纸，被证实为目前已知年代最久远且全新未拆封的第二版游戏。在此之前，该版本的未拆封卡带从未在任何公开拍卖会上亮相。

资料显示，目前全球已知仅存三盒该版本的未拆封游戏盒带。经专业鉴定机构评级高达「PSA 9.6 A++」。相比起另外两盒分别获评「VGA 80」及「Wata 9.4 A++」的卡带，这盒历经近40年岁月洗礼的藏品，至今仍能保持近乎完美的状态，其稀有度与品相均属业界顶级水平。

放在全新灰机套装内

关于这盒天价卡带的来源，报道指出它是在几个月前，从一部全新且从未开封的NES游戏主机（本港俗称「灰机」）套装（Control Deck）中被意外发现。该游戏卡带在包装盒内沉睡了将近40年，一直维持著最初的出厂状态，未受任何外界触碰，这在古董游戏收藏界中堪称极为罕见的奇迹。

 

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