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日本熊出没︱奈良6旬汉清晨去厕所 遭野熊袭击致头脸受伤

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更新时间：12:45 2026-06-17 HKT
发布时间：13:01 2026-06-17 HKT

日本熊患严重，今日奈良县及石川县发生两宗野熊袭击人类事件。

奈良县一名居住于下北山村的六旬男子今日清晨，在自家住宅范围内突遭野熊袭击，导致头部及脸部受伤，随即被送院救治。目前涉事野熊依然在逃，当地政府及警方已加强巡逻，并呼吁村民提高警觉。

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日本放送协会（NHK）报道，事发于当地时间清晨约4时50分，该名60多岁男子向警方报案，声称自己在自家土地上遭到野熊袭击。

警方及消防部门表示，伤者被送往医院时头部及脸部均有伤痕，幸而意识清醒，并无生命危险。据悉，该名男子独自居住于深山住宅，事发时他正前往主屋外的洗手间，不料在附近突遭野熊扑击。

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下北山村政府指出，这是该村今年以来首次发现熊只的踪迹。由于肇事野熊在袭击后已逃离现场且去向未明，当地警方与村委会官员正于附近一带进行紧急巡逻及搜视，惟至今仍未有所获。村委会已向全体村民发出防熊警示，呼吁大家务必保持高度警惕。

另外，当地时间今日大约清晨6时左右，石川县小松市消防局接到途人报告，当地一名80岁的当地男子在山区遭到熊袭击，脸部和身体其他部位受伤。男子被送往医院时意识清醒，没有生命危险。

消防部门称，该男子当时正沿著稻田旁的一条路行走，突然遭到熊的袭击。袭击该男子的熊至今仍未找到。

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